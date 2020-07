Niemiecki mistrz świata odchodzi na emeryturę. W wieku zaledwie 29 lat

Ostatnie lata nie były dla Schurrle udane. Jako piłkarz Borussii Dortmund zaliczył dwa roczne wypożyczenia - najpierw do Fulham, później do Spartaka Moskwa, ale ani w Anglii, ani w Rosji furory nie zrobił.

Czuł się samotny

Kiedy w środę za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z BVB, wydawało się, że otwiera sobie w ten sposób furtkę do poszukiwań nowego pracodawcy. W mediach sporo było spekulacji dotyczących jego ewentualnych występów we wracającym do Serie A Benevento.

"Dziwaczny karny". Piłkarze Realu chcieli się zabawić, ale im nie wyszło To mogło być... czytaj dalej » Teraz wiadomo już, że 29-latek miał zupełnie inne plany. Na murawie w roli zawodnika już go nie zobaczymy.

- Ta decyzja dojrzewała we mnie od dłuższego czasu - przyznał w piątek, dodając, że w świecie piłki często czuł się bardzo samotny. - Zwłaszcza kiedy z biegiem lat coraz częściej brakowało mi przebłysków i wpadałem w coraz większe dołki formy. W tym biznesie ciągle musisz odgrywać określoną rolę. Gdy tego nie robisz, możesz stracić pracę i nowej już nie znaleźć - przyznał.

Asysta warta mistrzostwa świata

Schurrle był bohaterem kilku głośnych transferów. 22 miliony funtów płaciła za niego w 2013 roku Chelsea, 30 milionów euro półtora roku później Wolfsburg, a w 2016 roku 30 milionów euro wyłożyła Borussia, dla której do dziś jest to druga najwyższa transakcja w historii.

W reprezentacji Niemiec rozegrał 57 meczów, w których strzelił 22 gole. Kulminacyjnym momentem jego kariery był mundial z 2014 roku. To właśnie Shurrle asystował przy pamiętnym golu Mario Goetze w finale, kiedy Niemcy pokonywali 1:0 Argentynę.