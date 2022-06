Wyrzucił rywalowi ściągę. Bohater obronił nie tylko decydujący rzut karny

Powtórki pokazały, że tuż przed rozpoczęciem serii rzutów karnych, które miały wyłonić uczestnika mundialu (regulaminowy czas gry zakończył się bezbramkowym remisem), Redmayne wyrzucił daleko za bramkę bidon, na którym peruwiański bramkarz Pedro Gallese miał rozpisane wskazówki, które zamierzał wykorzystać przy okazji jedenastek.



Urodził się w szałasie, zagra na mundialu. "To jedyny sposób, by podziękować" Inspirująca... czytaj dalej » Nie wiadomo, jak wiele z podpowiedzi Gallese zdołał sobie do tego czasu przyswoić, ale fakty są takie, że skapitulował przy pięciu z sześciu rzutów karnych, broniąc tylko pierwszy strzał, w wykonaniu Martina Boyle'a.

Wielki wkład Redmayne'a w awans przy niewielkim stażu

Co ciekawe, Redmayne – uznany specjalista od bronienia jedenastek – pojawił się na boisku w ostatniej minucie dogrywki. 33-letni bramkarz Sydney FC zmienił wówczas między słupkami Mathew Ryana z Realu Sociedad.

Występ naAhmad bin Ali Stadium w Katarze był dopiero jego trzecim w reprezentacji Australii, choć debiutował w niej już w 2019 roku. Przez całą swoją karierę Redmayne broni barw rodzimy klubów.

