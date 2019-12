"Pewien klub chciał mnie kupić, ale zrezygnował z powodu koloru skóry"

Ajax Amsterdam pokonał Utrecht 4:0 w meczu 13. kolejki Eredivisie. Dzięki wygranej mistrzowie Holandii do 9 punktów powiększyli przewagę nad drugim AZ Alkmaar.

Onana to Kameruńczyk. Ma 23 lata, w Ajaksie gra od czterech.



Jak wyznał w rozmowie z amsterdamskim dziennikiem "Het Parool", od początku pobytu w Holandii miał styczność ze stadionowym rasizmem.



- W pierwszym sezonie gry w Ajaksie dotarliśmy do finału Ligi Europy. Po meczu mój agent rozmawiał z pewnym klubem, który chciał mnie kupić, ale zrezygnował z powodu koloru skóry. Czarnoskóry bramkarz mógłby być nie do przyjęcia dla jego kibiców - opowiedział Onana.

- Czarnoskóremu bramkarzowi nie jest łatwo wskoczyć na wyższy poziom - skwitował rozżalony.

Nazwy niedoszłego pracodawcy nie wymienił.

"Jestem czarnoskóry i jestem dumny"

Kameruńczyk swojego koloru skóry się nie wstydzi. - Jestem czarnoskóry i jestem z tego dumny. Jeśli twierdzisz, że jestem małpą, trudno. Akurat ja nie widzę różnicy między czarnym a białym. Jeśli ty tak, to twój problem - przyznał.



W Holandii regularnie zdarza mu się słyszeć rasistowskie okrzyki. Najczęściej w spotkaniach poza Amsterdamem kibice przekręcają jego nazwisko i krzyczą "Banana".

Źródło: Getty Images Andre Onana w Ajaksie gra od czterech lat



- Rasizm istnieje tutaj, to fakt. Muszę sobie z tym radzić niemal w każdym meczu wyjazdowym. Owszem, to rani, ale dzięki temu musimy być silniejsi - zakończył.

Miesiąc temu podczas spotkania Ajaksu z Heraclesem zawodnicy obu zespołów zaprotestowali przeciw rasizmowi. Piłkarze przez pierwszą minutę stali w miejscu, a kibice bili brawo.