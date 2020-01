Obawiano się, czy jeszcze zagra. Błyskawicznie wyzdrowiał po makabrycznej kontuzji

Szczęśliwe wieści angielski klub przekazał za pośrednictwem swojego twitterowego konta, prezentując krótkie nagranie z wtorkowej sesji treningowej. Gomes wziął udział tylko w części zajęć z drużyną i nadal musi kontynuować rehabilitację, lecz i tak wrócił na murawę o kilka miesięcy wcześniej, niż przewidywano. Według wstępnych prognoz jego rozbrat z grą miał trwać przynajmniej do maja.

Fatalnie wyglądającej kontuzji Gomes doznał 3 listopada w konfrontacji z Tottenhamem. W 78. minucie spotkania, przy jednobramkowym prowadzeniu londyńczyków, pomocnik Evertonu pędził z piłką w stronę bramki rywali. Jego akcję wślizgiem przerwał Heung-Min Son, a na domiar złego wytrącony z równowagi Portugalczyk wpadł jeszcze w obrońcę Spurs Serge'a Auriera.

Padł na murawę, a jego stopa wygięła się pod nienaturalnym kątem. Inni uczestnicy meczu byli zdruzgotani takim widokiem. Odwracali wzrok. Sprawca całego zdarzenia Son wpadł w histerię i rozpłakał się na boisku. Zdawał sobie sprawę, że mógł nawet zakończyć karierę piłkarza The Toffees.

Gomesowi jeszcze na murawie podano tlen. Opuścił ją na noszach. Reprezentant Portugalii przeszedł operację już następnego dnia, a angielski klub zapewnił, że po rehabilitacji wróci do pełnej sprawności. W najśmielszych oczekiwaniach nie przewidywano jednak, że powrót nastąpi w tak krótkim czasie.



Ancelotti zadowolony

Trener Evertonu Carlo Ancelotti po raz pierwszy miał okazję zobaczyć go w akcji. Włoski trener posadę na Goodison Park objął dopiero w końcówce grudnia ubiegłego roku. Tymczasem Gomes raptem dwa tygodnie temu rozpoczął ćwiczenia na siłowni z klubowym fizjoterapeutą.

- To świetne wieści. Jego rehabilitacja przebiega bardzo dobrze, więc mam nadzieję, że dołączy do nas tak szybko, jak to będzie możliwe. To fantastyczny zawodnik - powiedział Ancelotti.

Portugalczyk trafił do Evertonu w sierpniu 2018 roku z Barcelony. Początkowo był wypożyczony do angielskiego klubu, lecz po udanym sezonie został wykupiony za 25 milionów euro. Z klubem z Liverpoolu związał się pięcioletnim kontraktem.