Spóźniony wślizg, złamana noga rywala. "W szatni nie podniósł głowy. Siedział i płakał"

"Świat futbolu jest z tobą, przyjacielu". Modlą się za dramatycznie kontuzjowanego Całe środowisko... czytaj dalej » W 78. minucie niedzielnego meczu 11. kolejki Premier League Everton przegrywał u siebie 0:1. Występujący w barwach tej pierwszej drużyny Gomes popędził lewą stroną boiska na bramkę gości z Londynu. W pogoń za nim ruszył Son. Spóźnił się, podciął biegnącego rywala. A ten - już padając - zderzył się jeszcze z próbującym go zatrzymać Sergem Aurierem.



Gomes leżał, jego noga w okolicach kostki była nienaturalnie wygięta.

Przerażeni piłkarze odwracali głowy. Son wpadł w histerię, pocieszali go nawet piłkarze Evertonu. Przerażony Aurier zaczął się modlić.

Everton poinformował w niedzielny wieczór, że w poniedziałek, 4 listopada Gomes przejdzie operację złamanej w kostce - z przemieszczeniem - prawej nogi.

Źródło: PAP/EPA Zszokowany Son Heung-min

Alli: jedna z najmilszych osób, jakie znam

O tym, co działo się w szatni Tottenhamu po ostatnim gwizdku, opowiedział Alli. - Son był zdruzgotany. Nawet nie podniósł głowy, siedział i bardzo płakał - wyznał 23-letni pomocnik.

Koreańczyka wziął w obronę. - Na pewno nie był to faul umyślny, więc nie powinien się obwiniać. To jedna z najmilszych osób, jakie znam - zapewnił.

Sam na kontuzję Gomesa patrzeć nie chciał. - Wszystko, co mogę zrobić, to życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia - stwierdził Alli.







Son Heung-min is sent off for a tackle on Andre Gomes, who is stretchered off with a horrifying injury, with both sets of players are visibly distressed.



Watch on Sky Sports Premier League

Follow #EVETOT here: https://t.co/z2eOdJ0X12

Download the @SkySports app pic.twitter.com/roCKzJ29e3 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 3 listopada 2019

Prowadzący spotkanie na Goodison Park sędzia Martin Atkinson najpierw pokazał Sonowi żółtą kartkę. Potem, widząc, co się stało, zamienił ją na czerwoną. A to - wśród dramatu, do jakiego doszło - wywołało dyskusję.



"Taka jest kara za narażenie bezpieczeństwa rywala" - wyjaśniły w komunikacje władze ligi.

Źródło: PAP/EPA Andre Gomes został zniesiony z boiska

Z tym argumentem nie zgodził się trener Tottenhamu Mauricio Pochettino. - Wszyscy widzieli, że Son walczył o piłkę. Niewiarygodne, że został wyrzucony z boiska. Doszło do bardzo pechowej sytuacji - przekonywał.

Głos zabrał też były napastnik reprezentacji Anglii i Tottenhamu Gary Lineker. - Gdyby nie ta kontuzja, nie byłoby czerwonej kartki. Son i tak myśli teraz o poważnym urazie innego piłkarza, a nie o wysokości kary - napisał w mediach społecznościowych.

Mecz zakończył się wynikiem 1:1.