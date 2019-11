Czerwona kartka po koszmarnej kontuzji rywala. Tottenham chce zmiany decyzji

Do feralnego starcia doszło na nieco ponad 10 minut przed końcem niedzielnego spotkania na Goodison Park. Gomes biegł na bramkę gości, gdy ostry wślizg od tyłu wykonał Son. Portugalczyk upadł - niefortunnie stawiając przy tym stopę - i zderzył się z interweniującym jeszcze Serge'em Aurierem, co doprowadziło do złamania kostki z przemieszczeniem.

Gomes po udanym zabiegu

Widząc nogę rywala, Son wpadł w histerię. W poniedziałek Gomes pomyślnie przeszedł operację, o czym jego klub poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.



November 4, 2019





Początkowo sędzia Martin Atkinson pokazał Koreańczykowi za faul żółtą kartkę, potem - biorąc pod uwagę stopień urazu - sięgnął po czerwoną. - Była wynikiem ataku zagrażającego zdrowiu Gomesa - tłumaczył decyzję arbiter.

Innego zadania był trener Tottenhamu Mauricio Pochettino. - Jasne jest, że Son nie miał intencji, aby spowodować kontuzję przeciwnika. To niewiarygodne, że został ukarany czerwoną kartką - mówił Argentyńczyk. Dodał, że sędzia powinien w tej sytuacji skorzystać z VAR-u.

Wobec powyższego londyńczycy odwołali się od decyzji Atkinsona. Jeśli ich zdanie nie zostanie wzięte pod uwagę, Son nie pomoże drużynie w starciach z Sheffield United, West Hamem i Bournemouth.

Mecz Everton - Tottenham zakończył się wynikiem 1:1.