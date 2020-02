Cierpiał na murawie, razem z nim kibice. "Nie chciałem patrzeć na swoją stopę"

Gomes zaskakująco szybko wrócił do pełnej sprawności

Do zdarzenia doszło podczas ligowego meczu z Tottenhamem. Gomes pędził na bramkę londyńczyków, kiedy rywal - Son Heung-min - zaatakował go od tytułu. Portugalczyk upadł na tyle niefortunnie, że uderzył w niego inny przeciwnik. Noga się wygięła. Doszło do złamania kości w stawie skokowym.

- Nie chciałem patrzeć na swoją stopę. Wolałem tego uniknąć, żeby obrazki nie zapadły mi w pamięć. Od razu wiedziałem, że jest niedobrze, bo czułem ból - wspomina teraz, podczas spotkania z angielskimi dziennikarzami. Tak obszernie o swojej kontuzji mówi po raz pierwszy.

Źródło: Getty Images Po faulu Sona na zawodnika Evertonu wpadł jeszcze Serge Aurier

Tamtego wieczoru Portugalczyk przeżywał dramat, a razem z nim wielu kibiców. Cierpiał przy linii bocznej, część z nich widziała więc wszystko jak na dłoni.

- Ludzie na trybunach wlepiali we mnie wzrok, a jednocześnie przerażeni trzymali ręce na twarzach. W innym miejscu ktoś patrzył i jednocześnie odsuwał dzieci, aby nie narażać ich na taki widok - dodaje.

Obrócił stopę i ją nastawił

Przy zawodniku błyskawicznie pojawiła się pomoc medyczna. Wśród nich John Hollingsworth, klubowy lekarz Evertonu, który od razu powiedział piłkarzowi, że za chwilę sprawi, iż stopa wróci na swoje miejsce.

- Wiedziałem, że jest wykrzywiona. Adrenalina była tak duża, że odrzuciłem maskę z tlenem. Krzyczałem. Chciałem mieć pewność, że wszystko robi właściwie. I faktycznie, był niewiarygodny. Miałem uszkodzone więzadła i kość, a on obrócił moją stopą i wszystko znalazło się na swoim miejscu - wspomina Gomes.

Portugalczyk pamięta, że w pobliżu byli jego koledzy Cenk Tosun, Lucas Digne, Richarilson oraz asystent trenera Luis Boa Morte. - Kiedy kość chrupnęła, wydaje mi się, że go uderzyłem. W tym momencie to wszystko było trudniejsze psychicznie niż fizycznie - dodaje.

Źródło: Getty Images Gomes wiele zawdzięcza klubowemu lekarzowi

Niespełna dwa dni później piłkarz przeszedł operację. Wspierali go kibice wszystkich klubów na świecie oraz wielu zawodników. Wiadomość wysłał mu między innymi kompan z reprezentacji Cristano Ronaldo oraz Lionel Messi, z którym wspólnie występował w Barcelonie.

Walka o powrót

Niemiecki lekarz o kontuzji Lewandowskiego: przerwa w grze dłuższa niż cztery tygodnie Niemiecki lekarz... czytaj dalej » Niedługo po opuszczeniu szpitala Gomes wziął się do pracy, rozpoczął walkę o powrót na boisko. Portugalczyk przyznaje, że skłamałby, gdyby teraz mówił, że było mu łatwo i nie dopadały go chwile zwątpienia.

- Miałem chyba tylko dwa dni wolnego - Boże Narodzenie i sylwestra. Normalnie budziłem się o 7 rano i już po godzinie byłem gotowy do zajęć. Trzy godziny ćwiczeń, trzy godziny siłowni, potem może dwie dodatkowego basenu. Jakiś posiłek, odpoczynek, a potem jeszcze godzinka na rowerze. Kolejny posiłek i sen. I tak przez dwa miesiące - wspomina.

111 dni i powrót

Rehabilitacja przebiegała zaskakująco sprawnie. Portugalczyk na boisku pojawił się tydzień temu, wchodząc z ławki w spotkaniu z Arsenalem, dokładnie 111 dni po fatalnym meczu z Tottenhanem.

Jak twierdzi, nie byłoby to możliwe, gdyby nie wspomniana interwencja Hollingswortha. Sytuacji z listopadowego spotkania nie widział do tej pory.