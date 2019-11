"Świat futbolu jest z tobą, przyjacielu". Modlą się za dramatycznie kontuzjowanego

Koszmarna kontuzja. Piłkarze odwracali głowy, winowajca płakał Realizatorzy... czytaj dalej » Do okropnego zdarzenia doszło w 78. minucie niedzielnego spotkania 11. kolejki Premier League. Pędzącego z piłką pomocnika Evertonu gonił Heung-Min Son. Koreańczyk zdecydował się na wślizg. Nie trafił jednak w piłkę, a w nogi rywala. Ten, wytrącony z równowagi, jeszcze wpadł na obrońcę Tottenhamu Serge'a Auriera i nieszczęśliwe upadł, z nienaturalnie wygiętą prawą stopą.

Piłkarze wyglądali na zdruzgotanych, łapali się za głowę. Najbardziej przeżywał Koreańczyk, od którego rozpoczął się wypadek.

W poniedziałek zabieg

Prosto z murawy Gomes został przewieziony karetką do szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania. Tam potwierdzono złamanie prawej kostki. Pokazano też przerażające zdjęcie, na którym widać przemieszczoną kostkę piłkarza.

W poniedziałek 26-latek ma przejść operację. Wiadomo, że czeka go wiele miesięcy przerwy.



This is really disturbing. Get well soon Andre Gomes pic.twitter.com/hFtoDPgY1d — Ibrahim Bello (@Ibrahim_Bello_) November 3, 2019





- Bardzo nam przykro z powodu Andre. Chcę złożyć najlepsze życzenia jemu i jego rodzinie. To trudny czas, mogę powiedzieć w imieniu klubu, że nasze myśli są z nim - powiedział menedżer Tottenhamu Mauricio Pochettino na konferencji prasowej po meczu.

Za Argentyńczykiem poszedł też Delle Alli, strzelec gola w niedzielnym spotkaniu. "Życzę ci szybkiego powrotu do zdrowia, moje myśli i modlitwy są z tobą" - napisał angielski pomocnik.



Tough game and frustrating result away from home. Wishing @aftgomes a speedy recovery, thoughts and prayers are with you pic.twitter.com/seb7zSuaK2 — Dele (@dele_official) November 3, 2019

Modlitwy

Wyrazy wsparcia wysyłali też inni.

"Okropnie jest widzieć, jak ktoś doznaje takiej kontuzji. Życzę ci tylko pozytywnego myślenia" - napisał na Twitterze napastnik Manchesteru United Marcus Rashford.



Horrible to see anyone suffer an injury like that. Wishing you nothing but positivity @aftgomes — Marcus Rashford (@MarcusRashford) November 3, 2019

"Świat futbolu jest z tobą, przyjacielu. Bądź silny" - to z kolei wpis pomocnika Watfordu Nathaniela Chalobaha.



@aftgomes the football world is with you my friend. Stay strong — Nathaniel Chalobah (@chalobah) November 3, 2019

Nie mogło zabraknąć kolegów z drużyny. "Jesteśmy z tobą, bracie!" - napisał Richarlison.



Estamos contigo, irmão!! #forçaAndré@aftgomespic.twitter.com/nk2g8EfdgX — Richarlison Andrade (@richarlison97) November 3, 2019



"Modlę się za ciebie, bądź silny mój przyjacielu" - napisał Theo Walcott.



Praying for you @aftgomes stay strong my friend pic.twitter.com/DnDqIXStqM — Theo Walcott (@theowalcott) November 3, 2019





"Myślę o tobie, bracie. Wszyscy jesteśmy z tobą. Mam nadzieję, że zobaczymy się jak najszybciej na boisku" - dodał Jordan Pickford.



Thinking of you brother @aftgomes



We're all here for you. Hope to see you back on the pitch as soon as possible. pic.twitter.com/WLLIVxL9sU — Jordan Pickford (@JPickford1) November 3, 2019

Niedzielne starcie w Liverpoolu zakończyło się remisem 1:1.