Ander Herrera nie będzie Czerwonym Diabłem. Hiszpan blisko PSG

Kontrakt Herrery z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do 30 czerwca 2019 roku, dlatego już od zimowego okna transferowego mógł podpisać umowę z innym klubem. Jak informuje "Daily Record" hiszpański pomocnik zdecydował się na takie rozwiązanie i karierę będzie kontynuować w Paris Saint-Germain. W klubie z Parc des Princes 29-letni zawodnik ma zastąpić Adriena Rabiota, który odmówił przedłużenia kontraktu na dotychczasowych warunkach.

Umowa już z podpisem

Zdaniem angielskich dziennikarzy, Herrera już zdołał podpisać przedwstępną umowę z mistrzem Francji. To konsekwencja braku porozumienia z Manchesterem United, choć zimą zainteresowanie wykazywało Atletico Madryt, to postanowił zostać na Old Trafford. Duże pieniądze miały przesądzić o przenosinach do PSG. Tam będzie walczył o miejsce w składzie z Marco Verrattim, Leonardo Paredesem oraz Christopherem Nkunku.

Czerwone Diabły nie potrafią dbać o kontrakty z piłkarzami. W podobny sposób z klubem może pożegnać się Juan Mata, którego widzi u siebie Barcelona. Za kilka miesięcy zostanie wolnym zawodnikiem i będzie mógł związać się z innym klubem.

Ander Herrera występuje w Manchesterze United od 2014 roku, gdy przeniósł się za 32 mln euro z Athleticu Bilbao. Na Old Trafford rozegrał 187 meczów, w których strzelił 20 bramek oraz zaliczył 27 asyst.