Herrera żegna się z Manchesterem United. "W moim sercu jest czerwień"

Herrera trafił na Old Trafford w 2014 roku z Athletic Bilbao. Teraz 29-letni zawodnik prawdopodobnie przeniesie się do Paris Saint-Germain.



"W moim sercu jest czerwień. Wiedziałem o tym od pierwszego dnia, gdy zacząłem występować w barwach United. Przez pięć lat czułem się w zespole wyjątkowo. Jestem dumny, że docenili mnie także fani" - napisał Hiszpan w mediach społecznościowych.

Zdobywał trofea

W 2017 Herrera został przez kibiców Czerwonych Diabłów wybrany najlepszym piłkarzem roku. Przez pięć lat gry w Manchesterze wystąpił w 189 meczach, strzelił 20 goli.



Najlepszym sezonem Hiszpana w United był rok 2017, gdy zespół w lutym triumfował w Pucharze Ligi, a w maju w finale Ligi Europy pokonał 2:0 Ajax Amsterdam.