"Asysta" Ancelottiego przy bramce Milika. "Ronaldo mnie tego nauczył"

Wszystkie mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Były napastnik m.in. Górnika Zabrze trafił z rzutu wolnego w 36. minucie i podwyższył prowadzenie neapolitańczyków na 2:0. Wcześniej bramkę na 1:0 zdobył Zieliński. Wynik ustalił w końcówce Adam Ounas.

Sprytnie, pod murem. Milik skuteczny z wolnych jak Messi Arkadiusz Milik... czytaj dalej » - Muszę podziękować trenerowi i jego sztabowi, bo naprawdę pomogli przy tym strzale. Powiedzieli mi, że stojący w murze piłkarze Parmy lubią skakać naprawdę wysoko, więc strzeliłem nisko - opowiadał po spotkaniu Milik w rozmowie z telewizją Sky Sport Italia. Bramkarz gospodarzy Luigi Sepe zupełnie nie spodziewał się takiego rozwiązania i tylko odprowadził piłkę wzrokiem.

Lekcja u Ronaldo

- Przede wszystkim cieszę się z wygranej, bo po dwóch remisach odnieśliśmy zasłużone zwycięstwo - powiedział napastnik. Reporterzy włoskiej stacji nie przepuścili okazji, by potwierdzić u Ancelottiego, że to on przekazał pomysł wykonania stałego fragmentu gry.

- To prawda. Piłka stała bardzo blisko pola karnego, więc nie było miejsca, żeby strzelać nad murem. Nauczył mnie tego Ronaldo, z całą pewnością ja bym na to nie wpadł - zdradził 59-letni włoski szkoleniowiec. Ancelotti współpracował ze słynnym Portugalczykiem w latach 2013-2015, kiedy prowadził Real Madryt.

Czas na hit z Juventusem

Gol Zielińskiego, dwa Milika. Polacy załatwili Parmę Fantastyczny... czytaj dalej » W najbliższą sobotę będące wiceliderem Serie A Napoli zmierzy się na swoim terenie z Juventusem, który jest na czele ligi i zmierza po ósmy z rzędu tytuł mistrza Włoch. Neapolitańczycy tracą do turyńczyków aż 14 punktów.

- Jesteśmy daleko, ale zrobimy wszystko, co możliwe, żeby wygrać kilka następnych meczów, zdobyć jak najwięcej punktów i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Z Juventusem chcemy wygrać. Mam nadzieję, że zdobędziemy punkty na naszym stadionie, bo to są wyjątkowe spotkania - stwierdził Milik.

Posłuchali trenera

W czwartek, przed rywalizacją z Parmą, Napoli awansowało do 1/8 finału Ligi Europy, eliminując FC Zurich. Ancelotti mówił po meczu, że jego zawodnicy stwarzają sytuacje, ale nie strzelają goli. Tym razem skuteczność już nie zawodziła.

- Teraz wiemy, że potrafimy tak zagrać i chodzi tylko o to, by zachować powtarzalność. Nie wiadomo, jak wszystko się potoczy. Musimy być najbliżej czołówki, jak się da. Z Juventusem czeka nas fascynujący mecz. Zmierzymy się z drużyną, która radzi sobie jak żadna inna w tym sezonie - ocenił trener Napoli.