"Wall Street Journal": Amerykańska policja wysłała nakaz pobrania DNA od Ronaldo

W styczniu rozprawa przeciwko Cristiano Ronaldo Hiszpański sąd... czytaj dalej » "Wall Street Journal" powołał się na informatora związanego z ponownym dochodzeniem. Nie jest to bowiem pierwsze w tej sprawie śledztwo. Poprzednie zamknięto po tym, jak Ronaldo zawarł w 2010 roku ugodę z Mayrogą. Modelka otrzymała 375 tysięcy dolarów, ale na zawsze miała milczeć na temat zdarzeń sprzed dziesięciu lat.

"W ostatnim czasie władze wystosowały nakaz do sądów we Włoszech, gdzie pan Ronaldo gra w piłkę nożną" - "WSJ" cytuje informatora. Amerykańska gazeta zastrzegła, że znany adwokat portugalskiego gwiazdora Peter S. Christiansen odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie, podczas gdy reprezentanci Mayorgi i rzeczniczka policji nie odpowiedzieli na prośby o kontakt.

Kluczowy dowód

Sukienka, którą miała na sobie modelka, jest "kluczowym dowodem w sprawie" - stwierdził dziennik. Znaleziono na niej DNA, nie należące do Mayorgi.

"Kiedy nakaz zostanie doręczony we Włoszech, władze powinny pobrać próbkę DNA od pana Ronaldo i wysłać ją do policji w Las Vegas, która sprawdzi, czy materiał genetyczny pasuje do tego znalezionego na sukience" - czytamy w "WSJ".

Według kodeksu karnego stanu Newada tego typu przestępstwa nie ulegają przedawnieniu. Mayorga o oskarżeniu poinformowała pod koniec września ubiegłego roku, w rozmowie z niemieckim tygodnikiem "Der Spiegel". Tłumaczyła, że wcześniej nie miała tyle odwagi, aby powiedzieć głośno o tym, co ją spotkało.

Do zdarzenia miało dojść w apartamencie Ronaldo w kompleksie Palms Casino Resort. Piłkarz poznał modelkę w przyległym klubie Rain. 24-letni wówczas zawodnik był w przededniu przejścia do Realu Madryt, w którym grał później przez dziewięć sezonów. W trakcie wspaniałej kariery Portugalczyk pięciokrotnie wygrywał plebiscyt Złotej Piłki na najlepszego piłkarza świata. Niemiecka gazeta opublikowała też dokumenty związane z tą sprawą, przedstawiające m.in. bardzo szczegółowe zeznania kobiety i treść ugody.

Adwokat broni klienta

W opublikowanym w październiku oświadczeniu prawnik Ronaldo stwierdził, że jego klient jest niewinny, a to co wydarzyło się w 2009 roku, odbyło się za obopólną zgodą. Christiansen "Sfabrykowane dokumenty". Prawnik Ronaldo wydał oświadczenie Cristiano Ronaldo... czytaj dalej » kwestionował też wiarygodność przedstawionych przez "Der Spiegel" dokumentów. Mówił, że są "sfabrykowane".

"Powody, które doprowadziły do powstania ugody, zostały przeinaczone. W żadnym wypadku nie oznacza ona przyznania się do winy. Cristiano Ronaldo skorzystał z rad swoich współpracowników, aby uniknąć prób, których obecnie jesteśmy świadkami, czyli niszczenia reputacji budowanej ciężką pracą" - zaznaczył.

"Gwałt to odrażające przestępstwo, które jest sprzeczne z tym, kim jestem i w co wierzę. Nie będę brał udziału w medialnym spektaklu" - sam zainteresowany ogłosił później w mediach społecznościowych.