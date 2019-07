Znów nie było na nie mocnych. Amerykanki obroniły tytuł

7.07 | Amerykanki ponownie mistrzyniami świata! W finale rozgrywanych we Francji mistrzostw świata kobiet pokonały Holandię 2:0. Zespół USA obronił tym samym tytuł. To drugi taki przypadek w historii. Wcześniej sztuki tej dokonały Niemki. Zwycięstwo Amerykanek ani przez chwilę nie było zagrożone.

Amerykanki, co nie jest większym zaskoczeniem, do finału dotarły, wygrywając wszystkie mecze. W półfinale musiały się jednak nieco namęczyć z reprezentacją Anglii. Piłkarki z Europy, przegrywając 1:2, miały w końcówce najlepszą okazję do doprowadzenia do remisu, jednak rzutu karnego nie wykorzystała Stephanie Houghton.

Dogrywki nie uniknęły natomiast Holenderki, które w walce o finał mierzyły się ze Szwecją. Upragnionego gola strzeliła w 99. minucie Jackie Groenen.

Faworytkami meczu o pierwsze miejsce były oczywiście Amerykanki, które po raz czwarty mogły zostać mistrzyniami świata. Dodatkowo, piłkarki Jill Ellis jako drugie w historii, po Niemkach, mogły obronić tytuł.

Finał z trybun stadionu w Lyonie oglądał m.in. Kylian Mbappe.



Przebieg spotkania nie był żadnym zaskoczeniem. Atakowały piłkarki USA, a Holenderki, mając w nogach dodatkowe 30 minut ze Szwecją, ograniczały się do głębokiej defensywy. Bardzo długo bramkarka Sari van Veenendaal toczyła nierówną, acz skuteczną walkę z rywalkami. W 27. minucie w dobrym stylu obroniła strzał Julie Ertz. Sposobu na Van Veenendaal nie potrafiła znaleźć również Alex Morgan.

Godzina i wystarczy

Bezbramkowy wynik utrzymał się przez godzinę. Najpierw sędzia Stephanie Frappart otrzymała sygnał, aby sprawdzić sporną sytuację, do której doszło w polu karnym Holenderek. Stephanie van der Gragt zahaczyła korkami Morgan, ale pani arbiter najpierw puściła grę, dyktując rzut rożny. Po obejrzeniu zajścia na ekranie Frappart wskazała jednak na jedenasty metr. Z rzutu karnego nie pomyliła się niezawodna Megan Rapinoe.

Zawodniczki z Europy musiały przejść do odważniejszych ataków. To zemściło się bardzo szybko. W 69. minucie na 2:0 podwyższyła Rose Lavelle. W indywidualnym rajdzie niezbyt przeszkadzały jej rywali i Lavelle mogła spokojnie przymierzyć z okolic linii pola karnego. Van Veenendaal i tym razem była bez szans.

Dopiero w 80. minucie Holenderki po praz pierwszy poważnie zagroziły bramce strzeżonej przez Alyssę Naeher. Minimalnie niecelnie z rzutu wolnego strzeliła Sherida Spitse.

Amerykanki nie dały sobie zrobić krzywdy i po ostatnim gwizdku rozpoczęły taniec radości. Znów są złote!

USA - Holandia 2:0

bramki: Rapinoe (21, karny), Lavelle (69)