Morata uwolnił się od Chelsea. Będzie grał w Madrycie

28.01 | Hiszpański piłkarz Alvaro Morata został wypożyczony z Chelsea Londyn do Atletico Madryt do końca sezonu 2019/20 - poinformował klub, który zajmuje drugie miejsce w tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

W londyńskim klubie od dawna byli niezadowoleni ze słabej dyspozycji Moraty, a gdy tylko nadarzyła się okazja, pozyskano jego potencjalnego następcę Gonzalo Higuaina. Argentyńczyk zdążył już zadebiutować w barwach nowego zespołu w spotkaniu Pucharu Anglii z Sheffield Untied (3:0).

Wypożyczenie z opcją pierwokupu

Sprzedam napastnika, kupię napastnika. Piątek częścią transferowej układanki W wielu... czytaj dalej » Tymczasem Hiszpana zabrakło nawet na ławce rezerwowych. Od kilku dni było praktycznie przesądzone, że jeszcze przed zamknięciem zimowego okna transferowego były zawodnik m.in. Juventusu Turyn i Realu Madryt zmieni pracodawcę. Wybór padł na odwiecznego rywala Królewskich - Atletico Madryt.

Co ciekawe, to właśnie w barwach tego klubu Morata stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Następnie przeniósł się do szkółki Getafe, aż w końcu trafił do Realu.

- Jestem naprawdę szczęśliwy oraz dumny, że mogę tu być. Nie mogę się doczekać treningów, gdy będę miał okazję poznać moich nowych kolegów, a także wspólnych występów - powiedział Morata.



Zawodnik dołączył do Rojiblancos na zasadzie 18-miesięcznego wypożyczenia. Podobno o jego pozyskanie bardzo zabiegał trener Diego Simeone. Argentyńczyk liczy, że uda mu się odbudować wysoką formę Moraty.

Po zawarciu umowy nie ujawniono kwoty, jaka trafi na konto Chelsea. Atletico posiada opcję pierwokupu piłkarza.

Choć kontrakt Moraty z Chelsea obowiązuje do czerwca 2022 roku, to nic nie wskazuje na to, by Hiszpan miał go wypełnić. Podczas osiemnastu miesięcy spędzonych na Stamford Bridge 26-letni snajper głównie zawodził. Udany miał jedynie start, gdy w pierwszych ośmiu występach strzelił osiem goli. Później pojawiły się problemy z kontuzjami, co przełożyło się na brak formy.

W listopadzie ubiegłego roku Morata udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi "ABC", w którym wyznał, że korzysta z usług psychologa. Piłkarz twierdził, że dzięki temu czuje się coraz lepiej, ale nie przełożyło się to na udane występy. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki zawodnik rozegrał 72 mecze w barwach The Blues i strzelił 24 gole.