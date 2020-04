Gabinet, cztery maski i jeden podpis. Bayern nie puści Daviesa

05.04 | Kolejne kluby niemieckiej Bundesligi wznowiły treningi w małych grupach. W poniedziałek do zajęć wrócili m.in. piłkarze broniącego tytułu Bayernu Monachium. Wśród nich nie zabrakło wracającego do zdrowia po kontuzji Roberta Lewandowskiego.

Pozytywne sygnały z Niemiec. "Bundesliga może wznowić rozgrywki 9 maja" Bundesliga może... czytaj dalej » Umowę przedłużono o dwa lata, będzie obowiązywać do 2025 roku.

Kanadyjczyk rozwinął skrzydła pod wodzą trenera Hansiego Flicka i stał się wyjściowym obrońcą monachijskiego zespołu.

Najwięcej minut

U Flicka (na początku listopada zastąpił Niko Kovaca) spośród wszystkich zawodników Bayernu uzbierał w tym sezonie największą liczbę minut spędzonych na boisku - 1853 na 1890 możliwych. Do tego rozegrał 24 spotkania z rzędu w podstawowej jedenastce.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że doszliśmy do porozumienia. Bayern Monachium jest jednym z najlepszych klubów na świecie i spełniło się moje wielkie marzenie, by tutaj grać. Chcę zdobyć z tym zespołem jak najwięcej tytułów - skomentował zawodnik.

Już po złożeniu podpisu pod kontraktem był czas na pozowanie do pamiątkowego zdjęcia. Masek wtedy nie było, ale wszyscy starali się zachować bezpieczną odległość.



@AlphonsoDavies, Karl-Heinz #Rummenigge, @OliverKahn und Hasan #Salihamidžić mit Einschätzungen zur Vertragsverlängerung.



https://t.co/iNaLU4lu1M#Davies#FCBayern — FC Bayern München (@FCBayern) April 20, 2020







Z kolei szef klubu Karl-Heinz Rummenigge pochwalił piłkarza za postęp, jaki zrobił w ostatnim czasie. - Swoją formą i zaangażowaniem udowodnił, że zasłużył na nowy kontrakt – stwierdził.

"Pasuje w każdym aspekcie"

Davies przeniósł się do Monachium jako 17-latek. Został wykupiony przez Bayern z Vancouver Whitecaps za sumę 10 mln euro.



- Alphonso pasuje do nas w każdym aspekcie. Imponuje szybkością, cieszy się grą i ma profesjonalne podejście do futbolu - ocenił dyrektor sportowy klubu Hasan Salihamidzić, który ściągnął Kanadyjczyka do Niemiec.



Davies wystąpił dotychczas w 27 meczach i strzelił dwie bramki.



Napastnikiem Bayernu Monachium jest kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Bundesliga z powodu szalejącego koronawirusa nie gra od 11 marca. Decyzja, kiedy rozgrywki zostaną wznowione, ma zapaść w czwartek.