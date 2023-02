Almeria - FC Barcelona: wynik i relacja na żywo

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

67 minuta Podwójna zmiana w Barcelonie. Jordi Alba i Eric Garcia OUT, Marcos Alonso i Ronald Araujo IN.

65 minuta Dalej wszystko w grze Barcelony wygląda trochę jak na początku okresu przedsezonowego. Ociężale, momentami niedokładnie, bez zgrania i powtarzalności schematów. Trzeba mimo wszystko docenić też bardzo solidne i mądre przesuwanie defensywie gospodarzy.

60 minuta Niedokładne, za wysokie dogranie Frenkiego de Jona z lewej flanki. W międzyczasie... żółtą kartkę otrzymał Gavi. Barca bezradna, a mecz zaczyna coraz bardziej wymykać się jej spod kontroli.

55 minuta Barcelona gra nieznacznie szybciej po zmianie stron. Próbuje różnych rozwiązań, od akcji środkiem pola przez centry ze skrzydeł, aczkolwiek żadne nie przynoszą konkretów.

54 minuta Niestety mecz nie należy do najlepszych reklam Primera Division. Za zbyt szybką próbę wznowienia gry z rzutu wolnego ukarany Raphinha.

53 minuta Nie trzymają nerwów nie tylko piłkarze. Głośne protesty kończą się żółtą kartką, po chwili upomniany także Chumi.

47 minuta Dwie ważne kwestie do raportu sędziowskiego. Od razu po zmianie stron w miejsce Kessiego pojawił się Raphinha, po minucie zaś żółtą kartką upomniany Lucas Robertone.

46 minuta Barcelona zaczyna szukać przełamania. Druga połowa oficjalnie rozpoczęta.

19:32 Tak prezentuje się dzisiaj na meczowych zdjęciach Robert Lewandowski. W samej grze, uwierzcie nam, jest znacząco gorzej.

19:30 Kto by pomyślał, że - obok tej bramkowej - to była właśnie najciekawsza sytuacja w tym meczu. 45 minut do kompletnego zapomnienia w wykonaniu lidera LaLigi.

19:20 Spójrzmy na ten mecz statystycznie. Strzały: 4-3 dla Barcelony. Posiadanie: 70-30 dla Barcelony. Strzały celne: 2-0 dla... Almerii.

46 minuta Minutę, która bezpowrotnie minęła. Almeria, tu największy szok, całkiem zasłużenie prowadzi z niemrawą dziś Barceloną 1:0. Old Trafford ciągle żywe w głowach graczy z Camp Nou.

45 minuta W ten sposób malijski napastnik wyprowadził na prowadzenie zespół gospodarzy. Bardzo ładne trafienie. My tymczasem pogramy minutę dłużej w pierwszej połowie.

EL BILAL TOURÉ 2001) GIVES ALMERIA THE LEAD OVER BARCELONA!!!pic.twitter.com/ZVk8sjCjiI — Football Report (@FootballReprt) February 26, 2023

44 minuta Kolejny raz wrzucał Ferran, tym razem z lewego skrzydła. Na dalszym słupku akcję próbował zamknąć Sergi Roberto, lecz nie zdążył. Nic nie zmienia kiepskiego obrazu gry gości.

40 minuta Centra Ferrana, główka "Lewego". Za mocna centra, zbyt szybki wyskok Polaka. Wszystkiemu dziś w grze Barcelony brakuje precyzji i odpowiedniego timingu. Ta akcja tego idealnym przykładem.

35 minuta Coraz gorzej i niepewnie w Barcelonie. Najpierw głupia, techniczna strata Kessiego, po chwil żółta kartka dla Erica Garcii. Zespół na dziś kompletnie zagubiony.

30 minuta Pół godziny, które jednych szokuje, innych utwierdza w przekonaniu, jakie zostawił po sobie dwumecz z Man Utd. Faktem jest jednak, że to dopiero ósmy ligowy gol stracony przez klub z Katalonii w tym sezonie.

28 minuta Teraz Leo Baptistao z bardzo ostrego kąta po rzucie rożnym. Ter Stegen tym razem czujny.

18:55 El Bilal Toure wyszedł do prostopadłej piłki, wyczekał Marca-Andre ter Stegena i uderza potężnie od poprzeczki. Nie do obrony.

24 minuta Teraz tej decyzji nie brakowało. GOOOL dla Almerii!

23 minuta Lewandowski cofnął się w głąb boiska, poszukał rozegrania. Zastanawiał się też nad strzałem z dystansu, lecz brakowało trochę miejsca i odpowiedniej decyzji.

20 minuta Barca spróbowała zagrać szybciej, na raz. Kessie po podaniu Gaviego jednak na spalonym.

15 minuta Kwadrans za nami. Drużyna ze zdjęcia jak dotąd bez szczególnego wyrazu i pomysłu na ten mecz. Jakby wyjazd na Old Trafford siedział w głowach piłkarzy Xaviego Hernandeza.

13 minuta Teraz strzał Sergiego Roberto. Wyraźnie niecelny, piłka szybuje wysoko ponad poprzeczką.

10 minuta Dziesięć minut gry za nami. Na razie Almeria, przecież 18. w tabeli ligowej, umiejętnie stawia się faworytom z Camp Nou.

6 minuta Robert potwierdza, że ostatnio jest w fazie trochę gorszej formy, zwłaszcza fizycznej. Teraz kolejne kiepskie przyjęcie. Trochę nieprzystające do gracza tej klasy.

3 minuta Barca zaczęła od wypadu w pole karne gospodarzy, poszukiwania wrzutki i strzału Francka Kessiego. Niestety nieudanego.

1 minuta Zaczynamy.

18:29 Tak Robert przygotowywał się do dzisiejszego spotkania.

While Lewy gets warm, you can get his gear. — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 26, 2023

18:15 Tu zaś skład gospodarzy.

18:05 Robert trafił w tym tygodniu na Old Trafford, ale o wielkiej formie ostatnio nie ma mowy. Jak będzie dziś?

18:04 Źródło: Getty Images Robert Lewandowski strzela gola na Old Trafford

17:59 Ostatnie starcie obu ekip zostałoby raczej zapomniane przez narrację sezonu, gdyby nie jeden fakt. Barca wygrała 2:0 po golach Ousmane'a Dembele oraz Frenkiego de Jonga, ale w świat poszło niezwykłe pożegnanie Gerarde Pique.

Es tarde, me había olvidado pero dejo esto del último sábado de Piqué contra el Almería pic.twitter.com/i0lem6GGMf — Allouu

17:54 A oto mecz, który sprawił, że Barca staje naprzeciwko kolejnej szansy punktowej w tym sezonie. Podział punktów w derbach Madrytu.

17:52 Europa to już dla Barcy dawna, zapomniana historia. Teraz musi skupić się na rozgrywkach ligowych, w których okazja nadarza się sama. Jeśli dziś Katalończycy wygrają, na 15 meczów przed końcem sezonu będą mieli dziesięć punktów przewagi nad drugim Realem.

17:50 Zacznijmy więc może od składów. Oczywiście z naszej, polskiej perspektywy najważniejsi goście, w których nie brak Roberta Lewandowskiego.

17:33 Najlepszy polski piłkarz przechodzi spory kryzys razem z całym klubem. Dziś okazja na to, aby minorowe nastoje poprawić po szybkim odpadnięciu z Europy.