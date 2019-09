Alkoholowa afera w Derby County. Kapitan doznał poważnego urazu kolana po... obiedzie

W styczniu będzie jeszcze weselej - do zespołu dołączy Wayne Rooney

Niespodziewany ruch Wayne'a Rooneya. 33-latek w styczniu wróci do Anglii. Napastnik podpisał kontrakt z Derby County, w którym będzie grającym asystentem menedżera. Zawodnikiem tego zespołu jest Krystian Bielik. Rooney obecnie występuje w DC United.

Kuriozalna kara za transfer Griezmanna. Atletico chciało 80 milionów, Barcelona zapłaci 300 euro FC Barcelona... czytaj dalej » Klub z zaplecza Premier League wystosował oświadczenie, w którym poinformował o integracyjnym obiedzie. Większość piłkarzy po wspólnym posiłku udała się do domów, wieczorne spotkanie kontynuowała niewielka grupka, w tym kapitan zespołu Keogh - informują przedstawiciele Derby i nie ukrywają, że piłkarze nie oszczędzali się w kwestii alkoholu.

Jak możemy się jeszcze dowiedzieć z angielskich mediów, piłkarze wypili sporo, a następnie wracali samochodami. To nie były udane przejażdżki. Tom Lawrence rozbił na słupie Range'a Rovera. Jakby tego było mało, w tej kolizji uczestniczył również inny piłkarz "Baranów" Mason Bennett. Obaj zostali aresztowani i zostały im postawione zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu.

Nie prowadził, a najbardziej ucierpiał

Największego pecha miał jednak Keogh. Kapitan drużyny przebywał na tylnym siedzeniu auta prowadzonego przez Lawrence'a. W wyniku stłuczki ze słupem doznał poważnej kontuzji kolana. Uraz wykluczy Anglika z gry do końca sezonu.



A6 Allestree. Two vehicle RTC. Both drivers drunk. Both drivers arrested. #Fatal4#DontDrinkDrivepic.twitter.com/CTbWuxJ00m — Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) 25 września 2019





Derby County zapowiedziało, że wszyscy zapłacą wysoką cenę za całe zajście, jednocześnie klub dodał, że wesprze Keogha w szybkim powrocie do gry. Zespół Krystiana Bielika zajmuje dopiero 18. miejsce po ośmiu kolejkach Championship.