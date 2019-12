Alisson chce nagrody dla najlepszej bramkarki. "Powinniśmy zmierzać w tym kierunku"

Rapinoe poprowadziła reprezentację USA do mistrzostwa świata

Sprawdziły się przewidywania ekspertów. Złotą Piłkę po raz szósty w historii zdobył Lionel Messi. Miejsce w czołowej dziesiątce najlepszych piłkarzy świata zajął Robert Lewandowski, ale przyjął to z dużym rozczarowaniem.

Reprezentacja USA awansowała do półfinału mistrzostw świata kobiecego mundialu po zwycięstwie nad gospodyniami z Francji 2:0. Obie bramki dla obrończyń tytułu zdobyła niezawodna Megan Rapinoe.

Choć od 2018 roku podczas gali Złotej Piłki nagradzane są również najlepsze piłkarki, to nadal nie są wyróżniane najlepsze zawodniczki młodego pokolenia oraz bramkarki. Tuż po odebraniu swojej nagrody podczas poniedziałkowej gali w Theatre du Chatelet zwrócił na to uwagę Alisson.

W trakcie rozmowy z dziennikarzami Brazylijczyk został zapytany, czy kobiety występujące między słupkami również powinny mieć swoje głosowanie. - Tak, dlaczego miałoby być inaczej? Przecież chcemy, żeby wszystko było na tym samym poziomie dla mężczyzn i kobiet. To dobre pytanie i sądzę, że powinniśmy zmierzać w tym kierunku - powiedział.

Tym samym podzielił zdanie najlepszej piłkarki 2018 roku, Ady Hegerberg. W ubiegłym tygodniu stwierdziła, że organizatorzy plebiscytu "nadal mają trochę roboty do wykonania" w kwestii wyróżniania piłkarek na galach Złotej Piłki.

- Nie rozumiem, dlaczego w tym przypadku nie są nagradzane kobiety. Często zwracam uwagę na to, jak postępują federacje bądź kluby, w jakich okolicznościach i warunkach trenują młode dziewczyny, ale tutaj mówimy o absolutnym szczycie, o czymś, co już powinno mieć miejsce - powiedziała dziennikowi "Daily Mail".

Triumf Rapinoe

W poniedziałek najlepszą piłkarką 2019 roku została wybrana Amerykanka Megan Rapinoe. 34-letnia napastniczka Reign FC była wiodącą postacią reprezentacji USA, która wywalczyła mistrzostwo świata. Została wybrana najbardziej wartościową zawodniczką tego turnieju i triumfowała w klasyfikacji strzelców.

Rapinoe, która we wrześniu otrzymała również nagrodę dla najlepszej piłkarki podczas gali FIFA The Best, wyprzedziła Angielkę Lucy Bronze oraz swoją rodaczkę Alex Morgan.