Najlepszy bramkarz świata docenił Szczęsnego. "Zmusił mnie do ciężkiej pracy"

Powrót Fabiańskiego w tym roku wykluczony Przedłuża się... czytaj dalej » Alisson odebrał prestiżową nagrodę z rąk Roberta Lewandowskiego. Drugie miejsce zajął golkiper Barcelony Marc-Andre ter Stegen, a na najniższym stopniu podium wylądował Ederson z Manchesteru City

Wśród dziesięciu nominowanych bramkarzy znalazł się również Wojciech Szczęsny. Polak był dziewiąty.

Błyskawiczna kariera

Jeszcze nie tak dawno - w sezonie 2016/2017 - obaj panowie rywalizowali ze sobą w AS Romie. Co ciekawe, wyżej stały notowania Szczęsnego, więc Alisson w większości meczów musiał zadowolić się rolą rezerwowego.

Po odejściu Polaka do Juventusu Alisson zaczął grać regularnie, a niedługo potem stał się nie tylko jednym z najlepszych fachowców w Serie A, ale również na świecie. W lipcu 2018 r. Liverpool zapłacił za niego fortunę - 62,5 mln i tym samym Brazylijczyk stał się jednym z najdroższych bramkarzy w historii futbolu.

Niecały rok później świętował z The Reds wygranie Ligi Mistrzów.

Źródło: Getty Images Alisson Becker Liverpool - Barcelona półfinał Ligi Mistrzów 2019

"Zmusił mnie do ciężkiej pracy"

W rozmowie dla "France Football" Brazylijczyk podkreślił, że rywalizacja z reprezentantem Polski wywarła pozytywny wpływ na jego karierę. Obok Szczęsnego wymienił m.in. Didę, Juergena Kloppa, Mohameda Salaha, czy Leo Messiego.

- To fantastyczny facet. Muszę przyznać, że zmusił mnie do ciężkiej pracy. W Rzymie siedziałem na ławce, a grałem w reprezentacji Brazylii. To nie było łatwe. Wtedy wiele się nauczyłem od Szczęsnego. On ode mnie też. Bardzo dobrze się dogadywaliśmy - tłumaczył bramkarz Liverpoolu.