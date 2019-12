Przez lata się ukrywały, teraz wzięły ślub. "Jesteśmy wniebowzięte"

Krieger i Harris miały się ku sobie od lat, ale starały się ukrywać swoje uczucia w obawie przed brakiem akceptacji ze strony środowiska piłkarskiego. Dopiero w marcu tego roku posłuchały koleżanki z reprezentacji Megan Rapinoe i wyznały publicznie, że są razem. Ujawniły również, że są zaręczone.

W sobotę sformalizowały związek. Ceremonia, na której pojawili najbliżsi członkowie rodzin i przyjaciele, odbyła się w Vizcaya Museum and Gardens w Miami na Florydzie. Natomiast dzień wcześniej wydano przyjęcie, podczas którego zakochane piłkarki bawiły się z najbliższymi.



Wyświetl ten post na Instagramie. Thank you @seaspicemia for an incredible family dinner and experience! We’re so grateful! Post udostępniony przez Ali Krieger (@alikrieger) Gru 27, 2019 o 5:01 PST

Długo w tajemnicy

Bliskie relacje między zawodniczkami długo pozostawały tajemnicą. Charakteru ich relacji mogli się domyślać jedynie uważni obserwatorzy mediów społecznościowych mieszkających na Florydzie piłkarek. Wszystko na dobre zmieniło się w marcu, gdy w rozmowie z magazynem "People" poinformowały, że się zaręczyły.

- Jesteśmy wniebowzięte. W naszym życiu dzieje się tak wiele wspaniałych rzeczy. Jedziemy na wielki turniej, planujemy nasz ślub, a teraz mogłyśmy poinformować o naszych zaręczynach. Jesteśmy szczęśliwe, cieszymy się każdą chwilą - komentowała 34-letnia Harris, występująca na pozycji bramkarza.



Wyświetl ten post na Instagramie. It’s time baby... I’ve been waiting 10 years for this moment. @alikrieger #HomeHasAlwaysBeenWithYou @luvroxphotography @thombrowneny Post udostępniony przez Ashlyn Harris (@ashlynharris24) Gru 28, 2019 o 10:40 PST

W czerwcu podczas turnieju we Francji Krieger zdradziła, że ona i Harris są szczęśliwe, bo w końcu mogą otwarcie mówić o swoich uczuciach zamiast nieustannie ukrywać prawdę.

- To naprawdę niesamowite. Przez tak długi czas to ukrywałyśmy, a teraz w końcu możemy o tym mówić, jak o czymś normalnym, to naprawdę komfortowa sytuacja, dzięki której zrzuciłyśmy z naszych barków duży ciężar. Jednak dla zespołu to nic nowego. Przez całą karierę zawsze byłyśmy profesjonalistkami, to na dobrej grze koncentrowałyśmy się na pierwszym miejscu - mówiła wówczas 35-letnia Krieger, w kadrze i klubie występująca na pozycji prawego lub środkowego obrońcy.

Harris i Krieger po raz pierwszy spotkały się na zgrupowaniu reprezentacji USA w 2010 roku. Ich bliskie relacje nigdy nie miały wpływu na boiskowe występy. W 2015 i 2019 r. wywalczyły z kadrą Stanów Zjednoczonych mistrzostwo świata.