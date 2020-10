"El Bufalo" katem polskich drużyn. Wyrównał historyczny rekord

Była 63. minuta, gdy Morelos zmienił Kemara Roofe'a. Już kilka chwil później wysłał Lechowi sygnał ostrzegawczy - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego jego strzał został zablokowany przez obrońców. Kolumbijczyk nie rozpamiętywał jednak długo niewykorzystanej sytuacji.

Wyrównał rekord legendy

W 68. minucie wykorzystał idealne dośrodkowanie z lewej strony Borny Barisicia i mocnym strzałem głową nie dał szans Filipowi Bednarkowi. Dla Morelosa to 21. gol w europejskich pucharach dla Rangers. Wyrównał w ten sposób osiągnięcie dotychczasowego rekordzisty Ally'ego McCoista.



@morelos2106 equalled Ally McCoist's European goalscoring record for Rangers with his 21st goal this evening.#ElBufalopic.twitter.com/mkoJqIu33q — Rangers Football Club (@RangersFC) October 29, 2020

- Wyrównanie tego legendarnego rekordu jest dla niego znakomitą sprawą. Alfredo jest piłkarzem i strzelcem najwyższej klasy. To fantastyczne, że wciąż jest u nas - komplementował swojego piłkarza szkoleniowiec drużyny z Glasgow Steven Gerrard. - Morelos pobije ten rekord, bo jest on do pobicia - podkreślił z kolei McCoist, który karierę piłkarską zakończył w 2001 roku.

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że 24-latek opuści Ibrox. Sevilla, Leicester, Atletico, Lille - z tymi klubami "El Bufalo" łączony był najczęściej. Legendarny pomocnik Liverpoolu konsekwentnie jednak powtarzał, że piłkarz, którego kontrakt wygasa w 2023 roku, nie jest na sprzedaż.

Pod koniec sierpnia odstawił jednak Kolumbijczyka od składu w dwóch meczach, twierdząc, że ten jest rozkojarzony i nie przykładał się do treningów. We wrześniu został ostatecznie przywrócony do łask. Został w klubie i w czwartek zdobył swoją piątą bramkę w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach.

Legia pamięta

Nazwisko napastnika Rangers dobrze znane polskim kibicom. Ten sam piłkarz nieco ponad rok temu pogrążył Legię Warszawa w meczu ostatniej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy, strzelając głową decydującego gola w doliczonym czasie gry. Radosław Majecki był bez szans.



Day 3 - Morelos v Legia Warsaw (2019)

Too many choices for this one but I went down about 19 steps here so has to be



pic.twitter.com/5KzdXiLEc9 — Cole (@colegamble_) April 19, 2020





Drużyna z Glasgow wygrała wówczas na Ibrox 1:0 i awansowała do fazy grupowej rozgrywek.