Najlepiej zarabiający piłkarz Premier League przeprosił kibiców

"To był bardzo trudny sezon… Fani są tymi, którzy zasługują na przeprosiny, ponieważ zawsze wspierają ciebie bez względu na to co się stanie. Z powodu nieprzewidzianych kontuzji nie grałem tak, jak oczekiwałem" - napisał na Instagramie Sanchez.

Córka Salaha skradła show na Anfield. Kibice docenili jej gola To był uroczy... czytaj dalej » "Prasa i ludzie spekulowali na temat rzeczy, które nie były prawdziwe. Zawsze byłem profesjonalistą we wszystkich aspektach" - zaznaczył.

Manchester United zajął dopiero szóste miejsce w rozgrywkach Premier League. Do miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów 20-krotni mistrzowie Anglii stracili pięć punktów. W ostatnich pięciu meczach sezonu drużyna wywalczyła zaledwie 2 punkty.

"Przepraszam fanów, że nie byliśmy w stanie osiągnąć naszych celów. Niemniej jesteśmy Manchesterem United! Zawodnicy i sztab robią wszystko, aby dać z siebie jak najwięcej dla tych barw. Jestem pewien, że pewnego dnia Manchester United znów stanie się klubem, jakim był za czasów Pana Aleksa Fergusona" – czytamy w oświadczeniu Sancheza.

Zatracił skuteczność

Chilijczyk piłkarzem Czerwonych Diabłów został w styczniu 2018 roku. Przychodził do klubu jako niekwestionowany lider Arsenalu – 80 goli i 45 asyst w 166 meczach. W ramach pięcioletniej umowy ma zarobić 81,9 mln funtów, co czyni go najlepiej opłacanym zawodnikiem angielskiej ekstraklasy.

W United w 32 meczach strzelił do tej pory zaledwie trzy gole. W regularnych występach w tym sezonie przeszkadzały mu w dużej mierze kontuzje. Z tego powodu stracił blisko dwa miesiące w 2018 roku oraz siedem tygodni w obecnym.