Niemiecki bramkarz ukarany za atak na klatkę piersiową rywala

Do zdarzenia doszło w drugiej połowie niedzielnego spotkania. Wychodzący na przedpole Nuebel chciał przejąć piłkę nogą, ale zamiast tego kopnięciem w klatkę piersiową powalił pomocnika gości. Sędzia Felix Zwayer nie miał wątpliwości. Od razu pokazał Nuebelowi czerwoną kartkę.



Były trener Bayernu Felix Magath domagał się sześciu kolejek dyskwalifikacji.

Cztery kolejki odpoczynku

Nuebel po swoim zachowaniu bił się w pierś, jego przeprosiny przyjął Gacinović. Niewiele to zmieniło. Standardową karę dwóch meczów zawieszenia za czerwoną kartkę DFB i tak postanowiła przedłużyć.

We wtorek ogłoszono, że Nuebel został wykluczony na cztery kolejki Bundesligi. Dodatkowo będzie musiał zapłacić dwanaście tysięcy euro kary.

Chociaż zderzenie wyglądało fatalnie, Gacinović uniknął poważniejszej kontuzji. Jego efekt Serb pokazał w poniedziałek, umieszczając zdjęcie na swoim profilu na Instagramie.

Walczą o tytuł

Nuebel opuści spotkania z Wolfsburgiem i Freiburgiem oraz zaliczane już do kalendarza rundy wiosennej mecze z Borussią Moenchengladbach i Bayernem Monachium.

Schalke wygrało niedzielny mecz 1:0. Po piętnastu kolejkach zajmuje w Bundeslidze czwarte miejsce ze stratą pięciu punktów do prowadzącego RB Lipsk.