Bayern podebrał odwiecznemu rywalowi bramkarza, który zasłynął brutalnym faulem

W ostatnich dniach grudnia w niemieckich mediach od spekulacji dotyczących możliwej przeprowadzki Nuebela do Monachium aż huczało. I rzeczywiście, w sobotę przyszło potwierdzenie - 23-letni bramkarz zostanie piłkarzem mistrzów Niemiec.

Na pięć lat

Nie stanie się to jednak od razu. Nuebel wypełni kontrakt, który łączy go z Schalke do 30 czerwca, i do Bawarii przeniesie się latem. Bayern nie zapłacił zatem za nowy nabytek ani eurocenta, a sam piłkarz podpisał umowę na pięć lat.



Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21. — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2020





Transfer do niemieckiego hegemona w najbliższych miesiącach może odbijać się Nuebelowi czkawką. Jak informują niemieccy dziennikarze, zostanie on odsunięty od pierwszej drużyny S04 i w jej barwach już nie zagra. Ma zostać również pozbawiony opaski kapitańskiej.

Na niekorzyść Nuebela przemawia też to, że w Gelsenkirchen Bayern jest klubem znienawidzonym. Jak pokazuje historia, mimo początkowych trudności Nuebela może czekać w Monachium świetlana przyszłość. W 2011 roku tę samą drogę przebył Manuel Neuer.

W trwającym sezonie 23-latek rozegrał 15 meczów ligowych. Najgłośniej zrobiło się o nim w połowie grudnia, kiedy ciosem karate znokautował piłkarza Eintrachtu Frankfurt Mijata Gacinovicia. Za tamto zagranie otrzymał czerwoną kartkę i w konsekwencji cztery mecze zawieszenia. Do gry będzie mógł wrócić 31 stycznia, o ile w Gelsenkirchen ktoś jeszcze będzie go chciał.