"Szokujący popis umiejętności". Ten gol zachwycił całą Anglię

Była 81. minuta, gdy Isak przejął piłkę w środkowej strefie boiska. Najpierw minął po lewej stronie Bena Godfreya, a następnie Michaela Keane'a i Idrissę Gueye. To nie był koniec. Po chwili odwrócił się plecami do bramki, by za chwilę przedryblować ich raz jeszcze przy końcowej linii i wyłożyć piłkę Murphy'emu. Pozostali dwaj gracze Evertonu z niedużej odległości tylko bezczynnie obserwowali popisy Szweda. Asysty nie zanotował, bo piłka odbiła się jeszcze po drodze od nóg jednego z rywali.



An absolutely breathtaking assist from Alex Isak. pic.twitter.com/NTO1AzoZBQ — Newcastle United FC (@NUFC) April 27, 2023

"Absolutnie zapierające dech w piersiach" - napisano na oficjalnym koncie Srok.

Murphy nie miał wątpliwości, komu zawdzięcza trafienie. Od razu wskazał palcem na Isaka. Media społecznościowe fanów Newcastle zapełniły się pełnymi zachwytu komentarzami.

"Magiczny eliksir" prosto pod drzwi Haalanda. Kilka litrów dziennie, później masa goli Erling Haaland do... czytaj dalej » "Co za rajd!!! Asysta sezonu", "Bez wątpienia, to klasa światowa", "Nie mogę uwierzyć w to, co przed chwilą widziałem" – to tylko niektóre z nich.

Newcastle jedną nogą w Lidze Mistrzów

Trafienie Murphy'ego ustaliło wynik meczu 33. kolejki. Sroki już do przerwy prowadziły dwoma golami po trafieniach Calluma Wilsona i Joelintona. W drugiej odsłonie bramkę na 3:0 dołożył ponownie Wilson, a honorowe trafienie zanotował dla Evertonu Dwight McNeil.

Dzięki wygranej Newcastle zajmuje trzecie miejsce w Premier League, z przewagą aż ośmiu punktów nad piątym Tottenhamem. Liga Mistrzów w przyszłym sezonie jest na wyciągnięcie ręki.

Na St James' Park Isak trafił w sierpniu 2022 roku z Realu Sociedad za 70 mln euro. W latach 2017-2019 bronił barw Borussii Dortmund.