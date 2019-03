Doznał kontuzji, gdy strzelał karnego

W sobotę w ramach 27. kolejki Primeira Ligi Porto grało na wyjeździe ze Sportingiem Braga. "Smoki" przegrywały 1:2, kiedy w 69. minucie Telles stanął przed szansą na wyrównanie z rzutu karnego.

Jak rażony piorunem

26-latek ustawił piłkę na 11. metrze, wziął rozbieg i zmylił bramkarza Sportingu, strzelając gola na 2:2. Kibice Porto zaczęli świętować, jednak Tellesowi nie było do śmiechu. Tuż po oddaniu strzału obrońca mistrzów Portugalii padł na murawę jak rażony piorunem i o własnych siłach już się z niej nie podniósł.

O penálti de Telles #DaBancada#FCPorto#SCBFCPpic.twitter.com/sdYPFSRJSK — FC Porto (@FCPorto) 30 March 2019 Wykonując rzut karny, Telles doznał kontuzji prawego biodra. To właśnie na prawej nodze przy strzale piłkarz oparł ciężar ciała, a kiedy już kopnął piłkę, siłą rozpędu nienaturalnie ją wygiął.

Telles momentalnie złapał się za prawe biodro, a na jego twarzy pojawił się grymas bólu. Brazylijczyk nie był w stanie kontynuować spotkania. Boisko opuszczał ze łzami w oczach. Musiał go zastąpić Fernando Andrade.

Specjalnie zmarnował karnego. 13-latek świeci przykładem Można być... czytaj dalej » W końcówce piłkarzom FC Porto udało się jeszcze strzelić zwycięskiego gola na 3:2 i wywalczyć komplet punktów, jednak w Lidze Mistrzów bez Tellesa "Smoki" mogą już sobie nie poradzić.

Nie opuścił ani minuty

We wtorek i w piątek mistrzów kraju czekają odpowiednio mecze w Pucharze Portugalii i w Primeira Lidze, ale to nic przed wyzwaniem z kolejnego tygodnia. 9 kwietnia przed FC Porto pierwszy ćwierćfinał Champions League z Liverpoolem. W tym sezonie Telles nie opuścił w Lidze Mistrzów ani minuty. Rozegrał osiem pełnych meczów, a dodatkowo to on, wykorzystując rzut karny w 117. minucie rewanżu z Romą, zapewnił swojej drużynie awans do najlepszej ósemki.

Znakomite występy w tym sezonie bohatera Porto zaowocowały powołaniem do reprezentacji Brazylii, w której zadebiutował w zeszłą sobotę. Na Estadio Do Dragao, czyli na stadionie FC Porto, Telles rozegrał pełne spotkanie w towarzyskim meczu z Panamą.

Feralny rzut karny ze spotkania ze Sportingiem ściągnął na niego kłopoty, ale Telles pozostaje dobrej myśli. "Nic nie dzieje się z przypadku. Wierzę w przeznaczenie i w Boga. Wkrótce wszystko będzie w porządku i wrócę na boisko" - zapowiedział w mediach społecznościowych pechowiec z FC Porto.