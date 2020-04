Poród lada chwila, mistrzyni świata ćwiczy na pełnych obrotach

"Superwomen" – tak dziennik angielski dziennik "The Daily Mail" określił Morgan.

30-letnia reprezentantka USA jest w dziewiątym miesiącu ciąży, ale nie oszczędza się. Mistrzyni świata z 2015 i 2019 roku opublikowała w internecie serię filmów, na których prezentuje ćwiczenia dla ludzi pozostających w domach.

Gdy była w siódmym miesiącu ciąży, Morgan trenowała jeszcze bardziej intensywnie. W jej repertuarze nie brakowało m.in. ćwiczeń na bieżni czy podnoszenia ciężarów. Później przerzuciła się na nieco mniej wymagające ćwiczenia – jogging i jogę. Jednak w ostatnim czasie raz jeszcze postanowiła dać z siebie wszystko.



Alex Morgan is nine months pregnant and still crushing her workouts



(via @alexmorgan13) pic.twitter.com/uDZ6PrXOxe — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 13, 2020





Z powodu pandemii COVID-19, która w Stanach Zjednoczonych zbiera potężne żniwo, Morgan podczas porodu nie będzie mogła liczyć na obecność ojca dziecka, byłego piłkarza Los Angeles Galaxy Servando Carrasco.

- To mnie przeraża. Nie będę czuła się komfortowo bez mojego męża lub asystentki, zwłaszcza bez męża – wyznała Morgan w jednym z ostatnich wywiadów.

Dlatego zdecydowała się urodzić w domu, by Carrasco był jak najbliżej niej i mógł "wspólnie przeżyć ten najpiękniejszy moment w życiu".

Amerykanka poinformowała również, że nie zamierza korzystać ze znieczulenia.

– Powinnam być w stanie urodzić bez żadnych środków. W trakcie kariery miałam wiele kontuzji i ból nie odstępował mnie na krok, ale nic nie może się równać z porodem. Czuję, że jeśli tego nie doświadczę, to nigdy nie będę wiedziała, na co mnie naprawdę stać – podkreśliła.