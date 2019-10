Mistrzyni świata będzie mamą. Występ w Tokio bardzo wątpliwy

Morgan i jej mąż Servando Carrasco, który również zawodowo zajmuje się piłką nożną (gra w Los Angeles Galaxy), ujawnili światu, że ich dziecko przyjdzie na świat w kwietniu.

Konkretnie - córka.

"Już jesteśmy w niej zakochani, a nawet jej nie widzieliśmy. Nowy członek rodziny w drodze" - napisała w mediach społecznościowych jedna z trzech najlepszych strzelczyń ostatniego mundialu pań.



We are already in love and we haven’t even met her yet. Newest member of the Carrasco family, coming soon. pic.twitter.com/xeJPuDQgiS — Alex Morgan (@alexmorgan13) October 23, 2019





Podobnie jak koleżanka ze złotej kadry Amerykanek Megan Rapino oraz reprezentantka Anglii Ellen White na stadionach we Francji strzeliła sześć goli.

Co z igrzyskami?

Rozwiązanie ma nastąpić w kwietniu, raptem trzy miesiące przed igrzyskami olimpijskimi. W związku z ogłoszeniem takiej nowiny występ Morgan w Tokio wydaje się bardzo wątpliwy.

30-letnia Alex i o rok starszy Servando są małżeństwem od pięciu lat, to będzie ich pierwsze dziecko.

Morgan to jedna z najlepszych piłkarek na świecie. Wygrała już wszystko. W dorobku ma mistrzostwo świata i to nawet zdobyte dwukrotnie. Wygrała Ligę Mistrzów, raz już, w Londynie siedem lat temu, zdobyła olimpijskie złoto.

W 169 meczach reprezentacji strzeliła 107 goli.

Razem z trzema innymi Amerykankami znalazła się w gronie finalistek do Złotej Piłki, nagrody dla najlepszej zawodniczki roku. Zwyciężczyni plebiscytu zostanie ogłoszona 2 grudnia.

Źródło: Getty Images Alex Morgan. Jedna z najbardziej utytułowanych i wpływowych piłkarek światek

To także najbardziej rozpoznawalna piłkarka amerykańskiej reprezentacji. Śledzi ją na Instagramie 9,3 mln fanów. Zawodniczka klubu Orlando Pride parę lat temu znalazła się w setce najbardziej wpływowych ludzi według magazynu "Time". Regularnie znajduje się też na czele rankingów na najpiękniejsze sportsmenki.

Głośno walczy z dysproporcją zarobków między piłkarzami i piłkarkami. - Musimy robić znaczniej więcej niż piłkarze, a zarabiamy mniej - oburzała się.

W marcu razem z koleżankami pozwała Amerykańską Federację Piłki Nożnej w związku z "zinstytucjonalizowaną dyskryminacją" ze względu na płeć i nierówne wynagrodzenie.

Nie stroni od polityki. Prezydenta Donalda Trumpa krytykuje za dyskryminację kobiet i działania wobec imigrantów. Przed mistrzostwami zapowiedziała, że jeśli reprezentacja USA obroni mistrzostwo świata, to nie skorzysta z zaproszenia do Białego Domu.

Trump odpowiedział, że piłkarki mogą czuć się zaproszone nawet jeśli nie wygrają finału. Zaproszenie zignorowały.