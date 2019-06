Krwawa walka o awans. 70 szwów na twarzy, faulujący złapał się za głowę

Cztery minut przed zakończeniem pierwszej połowy zawodnicy walczyli w okolicy środka boiska. Obydwaj wykonali wślizg. Noga Bergantinosa trafiła w piłkę, natomiast but rywala na jego twarz. Grę przerwano dopiero kilka sekund później, gdy okazało się, że piłkarz Deportivo krwawi.



Natychmiastowo zareagowały służby medyczne. Niedającego rady wstać o własnych siłach zawodnika zniesiono z murawy, a później przewieziono do szpitala.



Takie sytuacje są rzadkością nawet na Wyspach, a to Hiszpania!Katastrofalne wejście, czerwona kartka!



Zobaczcie zachowanie Marca Pedrazy w meczu Deportivo La Coruña - RCD Mallorca. Sam zawodnik był wstrząśnięty swoją postawą! pic.twitter.com/LoIa8Bmkpb — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 21 czerwca 2019





Pedraza za brutalne zagranie dostał czerwoną kartkę. Nie protestował. Był w szoku, martwiąc się o zdrowie zranionego. Pocieszać musiał go trener drużyny. Piłkarz tłumaczył się, że nie miał zamiaru wyrządzić rywalowi krzywdy

Bergantinos doznał obrażeń twarzy. W szpitalu, gdzie założono mu łącznie 70 szwów, spędził całą noc.

W piątek rano stanął przed kamerą. Wyglądał makabrycznie. Opowiedział, że odwiedził go między innymi Pedraza, który wciąż przeżywał całe zajście.

- Był tu, powiedziałem mu, że jest ciężko, ale to piłka nożna i nic się nie stało. To już przeszłość, wiem, co czuł - opowiadał.

Myśli o rewanżowym meczu

Hiszpańskie media podają, że początkowo piłkarz rozważał występ w rewanżu, w czym mogłaby mu pomóc specjalna maska ochronna. On sam przyznał jednak, że będzie o to trudno.

- To było przerażające, zabieg poszedł dobrze, ale i tak czuję teraz dyskomfort. Stan zapalny jest spory - przyznał.



BERGANTIÑOS recibe el alta médica. @tjcope@partidazocopepic.twitter.com/RJX1r3U89v — Deportes COPE Coruña (@DCCoruna) 21 czerwca 2019





Rewanżowe spotkanie odbędzie się w niedzielę na Majorce. W pierwszym meczu gole dla Deportivo strzelali Fede i Quique.