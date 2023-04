"Po co nam Messi, skoro mamy Lessi?"

Mecz, który zakończył się wynikiem 0:0, musiał być rozstrzygnięty przez serię rzutów karnych. W konkursie jedenastek lepsze okazały się Kanadyjki i to one zawalczą w półfinale rywalizacji. Każda sekunda igrzysk olimpijskich Tokio 2020 na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

City będzie miało trzeci największy stadion w Premier League Władze... czytaj dalej » Manchester United ma cztery punkty przewagi wWomen's Super League nad Chelsea i sześć nad Arsenalem. The Blues rozegrały jednak dwa mecze mniej, a środowy rywal United jeden. Liderkom do końca zmagań pozostały już tylko cztery spotkania.

Lessi jak Messi

Kluczowa dla wyrównanego hitu w Leigh Sports Village okazała pierwsza połowa. Po kwadransie z poważną kontuzją boisko musiała opuścić kapitan Arsenalu i reprezentacji Anglii Leah Williamson. Z kolei w doliczonym czasie gry gola na wagę wygranej 1:0 strzeliła Russo.

24-latka z zimną krwią wykończyła szybką akcję prawym skrzydłem Nikity Parris. Jej podanie po ziemi zamieniła płaskim strzałem z dziesięciu metrów na zwycięską bramkę.

Źródło: Getty Images Alessia Russo strzeliła jedynego gola w meczu Manchester United – Arsenal

"Who needs Messi? When you have Lessi" (Po co nam Messi, skoro mamy Messi?) - transparent tej treści pojawił się na trybunach, na których zasiadło niemal 7 tys. fanów.



Whoo????? pic.twitter.com/us7kRIKecH — Kinduklu The Rapper (@kinduklurapper) April 19, 2023





Trudno się dziwić. Ostatnie tygodnie w wykonaniu Russo były znakomite. W ostatnich 17 meczach strzeliła 9 goli. W środę po raz kolejny udowodniła, że na dziewiątce jest w stanie wiele dać reprezentacji Anglii w rozpoczynających się w lipcu mistrzostwach świata. Co do jej przydatności dla United już wcześniej nikt nie miał najmniejszych wątpliwości.