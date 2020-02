Strzał jeden na milion. Zamiast gola zdemolowany bar

23-latek zameldował się na murawie w 69. minucie domowego spotkania przeciwko ADO Den Haag, kiedy jego drużyna przegrywała 1:2. Zadanie miał jasne - pomóc kolegom odrobić straty.

Zdemolował bar, później dał remis

Do pracy wziął się momentalnie. Już niespełna 180 sekund później szarżował po prawym skrzydle, wpadł w pole karne i huknął w kierunku dalszego słupka. No właśnie, w kierunku słupka, ale piłka przeleciała po niewłaściwej jego stronie.

Wydawałoby się, że to po prostu niecelny strzał, jakich mnóstwo w piłkarskich meczach, ale tak nie było. Mimo że Halilović dość wyraźnie się pomylił, jego akcja i tak obiegła media społecznościowe. Powód? Piłka po jego uderzeniu odbiła się od ziemi za bandami reklamowymi w taki sposób, że wpadła przez okno do stadionowego baru i zdemolowała półkę z przekąskami.

Gdyby Chorwat chciał powtórzyć to kopnięcie, z pewnością byłoby mu bardzo trudno.

Akcja z 72. minuty wyglądała komicznie, ale Halilović zupełnie się nią nie zraził. Niedługo później trafił już do siatki i uratował swojej ekipie remis 2:2 z ADO Den Haag.