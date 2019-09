Opuścili kolonię karną. Byli reprezentanci Rosji czekają na oferty

Byli reprezentanci Rosji w piłce nożnej Aleksander Kokorin i Paweł Mamajew, skazani za udział w bójce i wandalizm, we wtorek po kilku miesiącach opuścili kolonię karną. Wcześniej sąd zgodził się na ich warunkowe zwolnienie.

W rosyjskich mediach pojawiły się zdjęcia, jak obaj opuszczają zakład karny w Biełgorodzie i wsiadają do czekającego na nich pod bramą samochodu z przyciemnianymi szybami.

Żaden z nich nie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Według rosyjskich mediów, Kokorin i Mamajew zapracowali na przedterminowe zwolnienie dobrym sprawowaniem.

Bójka w kawiarni

W kolonii karnej obaj, podobnie jak brat Kokorina - Kirył, przebywali od października ubiegłego roku. Wtedy w jednej z moskiewskich kawiarni doszło do bójki z ich udziałem.

Gdy jeden z klientów zwrócił im uwagę na głośne zachowanie, zaczęli go obrażać i bić. Incydent został zarejestrowany na nagraniu wideo, które pojawiło się w internecie.

Poszkodowanym okazał się urzędnik Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji, a ucierpiał także drugi pracownik resortu. Obaj trafili do szpitala, a sprawę zgłosili policji.

Długi ciąg zdarzeń

Wcześniej piłkarze pobili także kierowcę prezenterki telewizyjnej Julii Uszakowej. To nie wszystko. Sportowcy mieli zachowywać się agresywnie w pociągu nocnym, którym jechali do Moskwy po niedzielnym meczu ich drużyn w Sankt Petersburgu. Kokorin grał ostatnio w tamtejszym Zenicie, a Mamajew reprezentował barwy FK Krasnodar.

W maju sąd pierwszej instancji w Moskwie skazał Kokorina na 18 miesięcy pobytu w kolonii karnej, a Mamajewa na 17.

28-letni Kokorin wystąpił dotychczas w 48 meczach reprezentacji Rosji, w których strzelił 12 goli. W połowie marca 2018 doznał poważnej kontuzji kolana, przez co nie mógł zagrać w mistrzostwach świata w swoim kraju. Z kolei Mamajew, który we wtorek kończy 31 lat, zaliczył 15 występów w kadrze narodowej w okresie od 2010 do 2016 roku.

Ich prawnicy przekazali, że obaj chcieliby kontynuować kariery. Kontrakt Kokorina z Zenitem wygasł latem, Mamajew związany jest z Krasnodarem do końca roku, ale klub czyni starania, by umowę rozwiązać.