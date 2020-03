Messi i Ronaldo mogliby wziąć przykład z hokeistów NHL. "Tu nikt nie przejmuje się koronawirusem"

Infantino: kryzys związany z pandemią może być okazją do reformy futbolu Szef... czytaj dalej » Białoruskie władze nie wprowadziły na razie kwarantanny ani innych poważniejszych ograniczeń w związku z epidemią. Zakazano jedynie organizacji imprez masowych z udziałem zagranicznych gości. Potwierdzonych zgonów z powodu koronawirusa, przynajmnie oficjalnie, nie ma.

- Trzeba walczyć z chorobą, ale na Białorusi dalej nikt się tym nie przejmuje. To niesamowite. Może coś zmieni się u nas za tydzień, lub dwa. Może prezydent Aleksander Łukaszenka czeka na rozwój wypadków? - zastanawia się Hleb.

- Siedzę w domu z rodziną, ale gdy już muszę wyjść, to widzę, że ulice i restauracje wciąż są wypełnione ludźmi. Nie przejmują się. Dbam o zdrowie swoje i mojej rodziny, więc ograniczamy kontakt z ludźmi do minimum. Trudno naszemu społeczeństwu wytłumaczyć powagę sytuacji - dodaje 80-krotny reprezentant Białorusi.

Zgodnie z planem odbywają się także imprezy sportowe. W czwartek rozgrywki rozpoczęła Wyszejszaja liha. Prawa do transmisji meczów z białoruskiej ekstraklasy wykupili już Rosjanie i Ukraińcy, a za pośrednictwem internetu rywalizację śledzą fani z innych krajów.

Wzorem gwiazd NHL

- Cały świat teraz nas ogląda. Gdy NHL miała lokaut, mnóstwo hokeistów trafiało do rosyjskiej ligi. Może Lionel Messi i Cristiano Ronaldo również mogliby wykonać podobny ruch i zagrać w lidze białoruskiej? Wszyscy w kraju byliby bardzo szczęśliwi - powiedział brytyjskiemu dziennikowi "The Sun" Hleb, który kilkanaście dni temu, w wieku 38 lat, zakończył karierę w pierwszoligowym Isłaczu Minski Rajon.