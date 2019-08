Drugi po Lubańskim, najmłodszy w XXI wieku. 16-letni Buksa z historycznym golem

Imaz pogrążył swój były klub. Pierwszy hat-trick dla Jagiellonii w ekstraklasie W pierwszym... czytaj dalej » Buksa wszedł na boisko w 77. minucie, zmieniając Kamila Wojtkowskiego. Jego drużyna przegrywała w tamtym momencie 1:3. Co ciekawe, wszystkie gole dla gospodarzy strzelił były zawodnik Białej Gwiazdy Jesus Imaz.

Piękne trafienie

I choć Wisła nie doprowadziła już do wyrównania, to liczący sobie 16 lat i 220 dni piłkarz swój czas wykorzystał najlepiej jak mógł, zdobywając drugą bramkę dla drużyny z Krakowa.

Nie było to w dodatku byle jakie trafienie. Stojący plecami do bramki Buksa, w sprytny sposób zrobił sobie miejsce do strzału i uderzył mocno lewą nogą. Piłka poleciała na tyle szybko, że Damian Węglarz nie zdołał jej odbić.

Buksa stał się w ten sposób najmłodszym strzelcem gola w ekstraklasie w XXI wieku. Młody zawodnik krakowskiego klubu zdetronizował pod tym względem byłego piłkarza m.in. Legii Warszawa Ariela Borysiuka, który mając 16 lat i 265 dni trafił do siatki w kwietniu 2008 roku w wygranym 2:0 meczu z Odrą Wodzisław.



Aleksander Buksa najmłodszym strzelcem gola w XXI wieku w @_Ekstraklasa_#JAGWIS 3:2 pic.twitter.com/p6qQtyzJkL — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) August 23, 2019





Rekord Lubańskiego

Ale to nie koniec. Jednocześnie Buksa wymazał 83-letni rekord swojego klubu, bo stał się najmłodszym zdobywcą bramki w historii Wisły, wyprzedzając Mieczysława Gracza.

Niezmiennie najmłodszym strzelcem w historii ekstraklasy pozostaje Włodzimierz Lubański. Legendarny reprezentant Polski i zawodnik Górnika Zabrze miał 16 lat i 52 dni, gdy strzelił pierwszego w karierze gola w najwyższej klasie rozgrywkowej. Później z biegiem lat dołożył ich jeszcze 154.