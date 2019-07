Trener Legii pewny awansu. "Jesteśmy lepszą drużyną"

Przed tygodniem wicemistrzowie Polski bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z dużo niżej notowanym zespołem. Po tym spotkaniu stołeczny zespół został mocno skrytykowany.

- Nie byłem zaskoczony falą krytyki. Wiem, czego mogę się spodziewać. Skupiam się na tym na co mam wpływ. Jestem tutaj bardzo długo i wiem, jaka może być reakcja w danej chwili. Staram się wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafię - powiedział Vuković na środowej konferencji prasowej.

"Lepiej niż przed tygodniem"

Było to pierwsze spotkanie o stawkę warszawskiego klubu w tym sezonie. Grający na wyjeździe legioniści mieli przewagę, ale byli nieskuteczni.

- Liczymy, że zagramy lepszy mecz niż przed tygodniem. Trudno przewidywać scenariusz. Cieszymy się piłką nożną, bo jest nieprzewidywalna. Zwycięstwo jest dla nas priorytetem. Jesteśmy lepszym zespołem. Mamy większe doświadczenie w europejskich pucharach - zarówno dobre, jak i złe. Chcemy od początku zaznaczyć, że gramy u siebie. Nie ma na to wpływu klasa rywala. Po prostu na własnym stadionie musimy być pewni siebie i zdecydowani - podkreślił Serb.



W pierwszym meczu z powodu urazu boisko musiał opuścić Vamara Sanogo, który w letniej przerwie powrócił do Warszawy z wypożyczenia do Zagłębia Sosnowiec. Oprócz niego z powodów zdrowotnych nie zagra też Cafu. Z kolei Luis Rocha nie jest jeszcze gotowy, a Ivan Obradović nie został zgłoszony do rozgrywek.



- Na nich trzeba będzie poczekać, ale nie jest to naszym zmartwieniem przed tym meczem. Sytuacja jest dobra i nie będzie problemu z meczową 18-tką - dodał szkoleniowiec wicemistrzów Polski.

Chorwat czy Polak będzie straszyć?

Pomiędzy pierwszym meczem, a rewanżem Legia pokonała pierwszoligowego Radomiaka Radom 5:0 w zamkniętym dla publiczności i mediów sparingu na bocznym boisku przy Łazienkowskiej. Cztery bramki strzelił Chorwat Sandro Kulenović i wydaje się, że to on wygrywa rywalizację z Jarosławem Niezgodą o miejsce w ataku.

- W tej chwili Sandro, który nie tylko w sparingu z Radomiakiem, ale również w meczu z Europa FC pokazał się z dobrej strony, jest bliżej składu. Jarosław dopiero wraca do formy po przerwie - przyznał Vuković.

Rewanż z Gibraltarczykami odbędzie się w czwartek w Warszawie o godzinie 21. Zwycięzca tej pary w drugiej rundzie trafi na KuPS Kuopio lub FK Witebsk. W Finlandii gospodarze wygrali 2:0. Aby awansować do fazy grupowej LE, legioniści muszą wyeliminować łącznie czterech rywali.