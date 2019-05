Trener Legii nie bije na alarm po porażce. "Dalej mamy wszystko w swoich rękach"

Legia ma 66 punktów i o jeden wyprzedza Piasta, a o trzy Lechię. Gdańszczanie mogą jednak wskoczyć na pozycję lidera, jeśli wygrają w Krakowie co najmniej różnicą dwóch goli.



Po 34. kolejce do końca sezonu pozostaną do rozegrania trzy spotkania. Zapowiada się wyjątkowo interesujący finisz rozgrywek, także z powodu rozstrzygnięcia w Pucharze Polski. Trofeum przypadło Lechii, dzięki czemu czwarte miejsce w tabeli LOTTO Ekstraklasy oznacza występy w eliminacjach Ligi Europy. Zespoły mają więc o co walczyć.

Legia zależy od siebie

- Myślę, że w kontekście rozstrzygnięć w finale Pucharu Polski rywalizacja nabiera dużego znaczenia. W innej sytuacji można byłoby się spodziewać różnego podejścia innych drużyn. Wiemy, że juniorów raczej nikt nie wystawi na mecz z nami. Mamy świadomość, że sytuacja jest niefajna, ponieważ przegraliśmy mecz. Dalej mamy jednak wszystko w swoich rękach. Bez patrzenia się na innych możemy dążyć do swojego celu. To dla nas najważniejsze - stwierdził Vuković na konferencji prasowej.

Warszawianie w sobotni wieczór nie potrafili poradzić sobie przy Łazienkowskiej z będącym w znakomitej formie Piastem. Goście mogli wygrać nawet wyżej, gdyby wykorzystali pozostałe dogodne okazje. Ostatecznie zwyciężyli 1:0.

- Wnioskując po moich wypowiedziach przedmeczowych, można zrozumieć, że wiedzieliśmy o sile Piasta. W żaden sposób nie mogli nas zaskoczyć. Początek spotkania znów był taki, jakiego byśmy sobie nie życzyli. Trudno mieć pretensje do zawodników, kiedy brakuje finalizacji. Było wiele prób, zaangażowanie i walka do końca. Tego właśnie oczekuję i odbieram pozytywnie, niezależnie od efektów - ocenił szkoleniowiec Legii.

Finisz sezonu w Lotto Ekstraklasie:

Legia Warszawa

Pogoń Szczecin (dom)

Jagiellonia Białystok (wyjazd)

Zagłębie Lubin (dom)

Piast Gliwice

Jagiellonia Białystok (dom)

Pogoń Szczecin (wyjazd)

Lech Poznań (dom)

Lechia Gdańsk

Cracovia (wyjazd)

Zagłębie Lubin (dom)

Lech Poznań (wyjazd)

Jagiellonia Białystok (dom)