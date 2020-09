Vuković nie jest już trenerem Legii. Prezes bał się o Ligę Europy

Górnik w świetnym stylu ograł mistrza w Warszawie Piłkarze Legii... czytaj dalej » - Bardzo dziękuję "Vuko" za to, co zrobił dla Legii, nie tylko przez ostatnie półtora roku jako trener pierwszej drużyny, z którą zdobył mistrzostwo Polski, ale także na przestrzeni ostatnich lat. Zawsze mogliśmy na niego liczyć, szczególnie w trudnych momentach i nigdy nie bał się brać odpowiedzialności. Należy mu się za to ogromny szacunek ze strony klubu i kibiców. Bardzo rozwinął się też jako trener, szybko się uczył i rozwijał, dlatego jestem pewien, że będzie osiągał dalsze sukcesy w swojej karierze trenerskiej. Wiem też, że jest oraz pozostanie prawdziwym legionistą i zawsze tak będziemy go w klubie traktować – powiedział prezes Legii Dariusz Mioduski.

Nie gwarantował gry w Lidze Europy

- Dzisiaj musieliśmy jednak podjąć trudną decyzję, która wynika z faktu, że nadrzędnym celem Legii jest realizacja celów sportowych, w tym awans do pucharów europejskich. Uznaliśmy, że zmiana na stanowisku trenera pozwoli na szybszą poprawę gry naszej drużyny, co jest niezbędne ze względu na nadchodzące mecze decydujące o awansie do fazy grupowej Ligii Europy - dodał Dariusz Mioduski.



Aleksandar Vuković przestaje pełnić obowiązki trenera I drużyny Legii.



https://t.co/7MCV860JnU — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) September 21, 2020

Vuković przejął zespół 2 kwietnia 2019 roku, zastępując zwolnionego Portugalczyka Ricardo Sa Pinto. Początkowo miał pełnić tę rolę tylko do końca sezonu 2018/19, ale ostatecznie podjęto decyzję o kontynuacji współpracy. Rok później Serb sięgnął z drużyną po tytuł mistrzów Polski, w związku z czym umowę ze szkoleniowcem przedłużono.

W obecnym sezonie warszawianie nie spisują się jednak najlepiej. Po czterech kolejkach ekstraklasy mają w dorobku sześć punktów i zajmują szóste miejsce w tabeli, a prowadzący Górnik ma 12 "oczek".

Legia bez formy, sędzia też. Koniec marzeń o Lidze Mistrzów Legia zawiodła na... czytaj dalej » W sobotę mistrzowie Polski przegrali u siebie z obecnym liderem 1:3, a bardziej niż sam wynik raziła nieudolność zespołu w każdej formacji.

Dwóch rywali na drodze do fazy grupowej

Już wcześniej Legia pożegnała się z eliminacjami Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie lepsza przy Łazienkowskiej okazała się cypryjska Omonia Nikozja.

Mistrzowie Polski wciąż walczą o udział w fazie grupowej Ligi Europy. W trzeciej rundzie eliminacji ich rywalem będzie w Warszawie kosowska Drita Gnjilane. W przypadku zwycięstwa w decydującej rundzie zagrają z azerskim Karabachem Agdam.

Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Vukovicia na ławce trenerskiej. Według medialnych spekulacji może to być Czesław Michniewicz.