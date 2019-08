Vuković przed rewanżem z Rangers FC: żona ucieszyłaby się, gdyby były rzuty karne

Stawką czwartkowego spotkania będzie awans do fazy grupowej rozgrywek. W ubiegłym tygodniu w Warszawie było 0:0. Każdy bramkowy remis będzie premiować ekipę z Łazienkowskiej.

- Moja żona ucieszyłaby się, gdyby były jutro rzuty karne, ponieważ bardzo je lubi. Jest to jedna z opcji, ale nie rozmyślałem o tym aż tak mocno. Skupiłem się na innych kwestiach, które mogą pomóc nam w wywalczeniu awansu - przyznał opiekun legionistów podczas środowej konferencji prasowej.

Trener Legii przed tygodniem uczulał swoich zawodników, że w dwumeczu to rewanż jest decydujący.

- Czasami drużyna traci głowę w pierwszym meczu i podejmuje niepotrzebnie zbyt duże ryzyko - zaznaczył serbski szkoleniowiec.

Bezbramkowy rezultat Vuković przyjął z szacunkiem, zdając sobie sprawę, że dzięki niemu losy awansu pozostają sprawą otwartą.

- Możemy więcej wygrać niż stracić. Nie jest to rywal, z którym porażkę można nazwać katastrofą. Będziemy walczyć o to, żeby przeżyć pewnego rodzaju euforię. Ona będzie miała miejsce nawet przy remisie 1:1.

Choć to gospodarze przystąpią do czwartkowej potyczki w roli faworytów, trener oraz zawodnicy Legii są w bojowych nastrojach.

- Fakt, iż Rangersi grają u siebie sprawia, że czują się pewniej. Jesteśmy jednak świadomi, że ten mecz jest dla nas jak finał i właśnie tak chcemy zagrać. Chcemy wygrać, nie przyjechaliśmy tutaj aby zwiedzić Ibrox Stadium.

Vuković: My jesteśmy najważniejsi, nie rywal - takie właśnie mam podejście.

Rezerwowi dali sygnał

W minioną niedzielę stołeczny zespół udowodnił już, że wola walki nie jest mu obca. Wojskowi dwukrotnie odrabiali straty w wyjazdowej rywalizacji z ŁKS-em Łódź, by w końcówce spotkania zadać decydujący cios (3:2). Szkoleniowiec Legii we wspomnianym meczu posłał do boju wielu zmienników i mógł być zadowolony z tego co zaprezentowali.

- Nie ma problemu bogactwa, ale na pewno dostałem fajną informację od piłkarzy. To dla mnie budujące, gdy czuję komfort przed meczem. Mam ludzi, na których mogę postawić i wiem, że mogą nam pomóc. Jestem zadowolony, ponieważ meczem w Łodzi udowodnili mi, że mogę przeprowadzić kilka zmian bez straty jakości - przyznał Vuković.

Co z Carlitosem?

Kibiców warszawskiego zespołu przede wszystkim nurtuje kwestia hiszpańskiego napastnika Carlitosa, który nie ma wysokich notowań u serbskiego trenera. Z ŁKS-em zabrakło go nawet w kadrze meczowej. Szkoleniowiec zapowiedział jednak, że najlepszy strzelec Wojskowych z minionego sezonu może w czwartek pojawić się na murawie.

- Na szczęście Carlitos nie ma żadnych problemów osobistych, właśnie dlatego jest z nami w Glasgow. Jest brany pod uwagę przy ustalaniu składu. To, że nie było go w Łodzi nie oznacza, że nie trenował. W tej chwili liczy się to, że jest on już z nami - mówił Vuković.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20.45, a z trybun obejrzy je blisko 50 tysięcy widzów.