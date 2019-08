Piłkarskie popisy za kratkami. Byli reprezentanci Rosji w akcji

Rosyjscy piłkarze Aleksandr Kokorina i Paweł Mamajew zostali aresztowani i do 8 grudnia oczekiwać będą na proces. Za chuligańskie zachowanie, wszczęcie bójki w kawiarni i pobicie, grozi im kara do pięciu lat więzienia - podały miejscowe media.

Piłkarski zespół kolonii karnej numer 4 z Biełgorodu, w "barwach" którego wystąpili Kokorin i Mamajew, pokonał przedstawicieli trzecioligowego klubu Salute Biełgorod. Mecz zakończył zwycięstwem występujących pod nazwą Złote Lwy więźniów 4:2. Bohaterem spotkania był Mamajew, który strzelił trzy gole.

"Spotkanie oglądali wszyscy. No, prawie wszyscy" – poinformowała internetowa stacja Telegram, która transmitowała mecz. Wokół boiska pojawiło się wielu fanów futbolu, a zaproszenie dostali również członkowie rodzin piłkarzy. Piłkarze rozegrali dwie połowy po 30 minut każda.

O organizację meczu poprosili Kokorin i Mamajew, którzy argumentowali u naczelnika więzienia, że w zaistniałych warunkach nie są w stanie utrzymać odpowiedniej formy sportowej. Poszukiwania chętnych, by zmierzyć się z byłymi gwiazdami reprezentacji Rosji, nie trwały długo. Dyrektor generalny klubu Salute Aleksander Szczegłow doszedł do wniosku, że warto, by młodzi zawodnicy sprawdzili się na tle gwiazd, które oglądali w telewizji.

W drużynie Salute gra również Andrei Kolesnikow – Kokorina zna od dziecka, a z Mamajewem występował w Torpedo Moskwa. To również on poprosił Szczegłowa, by pomógł doprowadzić do meczu. Chciał się spotkać z kolegami i wesprzeć ich w tych trudnych chwilach.

Dla żony

W nowym otoczeniu Mamajew radzi sobie lepiej od Kokorina. Wcześniej było głośno o jego walentynkowym występie – 14 lutego strzelił siedem goli. By wyrównać szanse, rozegrał po połowie w barwach każdego z zespołów. Zapewne wtedy nie przypuszczał, że będzie to jego najlepszy wynik bramkowy w obecnym sezonie.

– To niesamowite uczucie. Po tych wszystkich miesiącach spędzonych za kratkami cieszę się, że odbył się taki mecz. Mój występ dedykuję żonie – mówił po spotkaniu rozgrywanym na zaśnieżonym i otoczonym drutem kolczastym boisku.

Kokorin wtedy nie zagrał – narzekał na uraz kolana.

Źródło: Getty Images Paweł Mamajew po usłyszeniu wyroku

W maju 28-letni Kokorin usłyszał wyrok 18 miesięcy więzienia, a 30-letni Mamajew - 17. To efekt przestępstw popełnionych w październiku ubiegłego roku. Wówczas wraz z dwiema innymi osobami wszczęli bójkę w jednej z moskiewskich kawiarni, w wyniku której ucierpiało dwóch urzędników państwowych. Niewiele wcześniej pobili kierowcę znanej w Rosji prezenterki telewizyjnej Olgi Uszakowej.

Występujący na pozycji napastnika Kokorin ostatnio był piłkarzem Zenitu Sankt Petersburg. Gdyby nie kontuzja, zapewne zagrałby na ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Rosji – w kadrze rozegrał 48 spotkań i strzelił 12 goli.

Natomiast Mamajew występował w FK Krasnodar. Podobnie jak w przypadku osadzonego kolegi, klub rozwiązał z nim kontrakt. Karierę w reprezentacji zakończył w 2016 roku – wstąpił w 15 meczach.