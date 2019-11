Piłkarz pobity i obrabowany po meczu młodzieżówki. Bandyci złamali mu nos

We wtorek kadra U21 Serbii grała z rówieśnikami z Rosji w Niszu i przegrała 0:2 (w grupie z tymi zespołami są także Polacy). Terzić nie wystąpił nawet minuty. Prawdziwe problemy zaczęły się dla niego dopiero w drodze powrotnej z meczu.

Źródło: Getty Images Aleksa Terzić od tego sezonu jest piłkarzem Fiorentiny

Czwórka bandytów

20-letni obrońca Fiorentiny jechał samochodem ulicami Belgradu, kiedy nagle inne auto zajechało mu drogę. Jak potwierdził włoski klub, piłkarz został zaatakowany przez dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Napastnicy bili Terzicia po głowie, złamali mu nos, po czym ukradli portfel i dokumenty.



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Serbii potwierdziło już, że schwytano troje podejrzanych o napaść na zawodnika. Wciąż poszukiwany jest jeden mężczyzna.

Miał zostać porwany?

Początkowo w mediach pojawiły się informacje, jakoby bandyci zamierzali porwać Terzicia, próbowali wepchnąć go do bagażnika swojego wozu, ale sportowcowi udało się uciec. Te doniesienia nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone i obecnie przyjmuje się wersję, że był to typowy napad rabunkowy.



Urodzony w Belgradzie Terzić zaczynał grać w piłkę w klubie Red Star. Regularnie był powoływany do reprezentacji swojego kraju, począwszy od kadry U16. W Red Star nie zrobił furory, ale mimo to przed obecnymi rozgrywkami Fiorentina zdecydował się pozyskać tego obrońcę. W Serie A nie rozegrał jeszcze żadnego spotkania. Na koncie ma jeden występ w Pucharze Włoch.