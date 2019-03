Lalka w koszulce piłkarza. Kibice "pożegnali" kapitana

Wayne Rooney trafił do Major League Soccer w lipcu. Nie przyjechał jednak do USA na emeryturę. Anglik szybko został kluczową postacią DC United. Rozegrał 21 spotkań, w których strzelił 12 goli i miał 6 asyst. Zobacz najlepsze bramki Rooneya w tym sezonie MLS.

Pozuelo najpierw zdecydował się przedłużyć umowę z Genkiem, by w marcu, w trakcie sezonu, nieoczekiwanie zażądać zgody na transfer do występującego w MLS Toronto FC.

27-letni piłkarz, według doniesień lokalnych mediów, miał nawet grozić klubowi procesem, jeśli ten nie zezwoliłby na przenosiny. Ostatecznie władze Genku zezwoliły na zmianę klubowych barw.



Wansmakelijk gebaar van enkele Genk-fans verhit de gemoederen: Pozuelo kop van Jut https://t.co/nQHtUmwv58pic.twitter.com/8DMNO1HG12 — HLN Sport (@hlnsport) 17 marca 2019





Klub potępił zachowanie

W niedzielę Genk grał na wyjeździe z Zulte Waregem w 30. kolejce. Przyjezdni kibice w skandaliczny sposób zamanifestowali wściekłość na zachowanie Pozuelo, wywieszając na stryczku lalkę w jego koszulce.

Plastikowa postać wisiała tak kilka minut, po czym przejechał ją przygotowany z tektury pociąg. Pozuelo nie był obecny na meczu, bo zmogła go choroba.

Barwy Genku reprezentował od sezonu 2015/2016.

Klub wydał oświadczenie, w którym potępił zachowanie przyjezdnej publiczności. "To, co stało się z kukłą Pozuelo, jest całkowicie nie do zaakceptowania i mamy nadzieję, że to się nigdy więcej nie powtórzy" - czytamy.

Genk zremisował spotkanie 3:3. W drużynie gości do 59. minuty grał były pomocnik Pogoni Szczecin Jakub Piotrowski.