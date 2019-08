"Kongresie, do roboty!". Oryginalny manifest piłkarza w odpowiedzi na masakry w USA

Bedoya zdobył pierwszą bramką dla swojego zespołu w spotkaniu z DC United. Początkowo cieszył się jak każdy inny piłkarz, ale kiedy radość ustała, postanowił zrobić coś więcej. Kapitan Philadelphii Union podbiegł do mikrofonu zbierającego odgłosy z płyty boiska i wykrzyczał: - Kongresie, zróbcie coś, natychmiast! Skończcie z przemocą z bronią palną. Do roboty!



Philadelphia Union soccer player Alejandro Bedoya scores a goal in tonight's game against D.C. United, runs over to a field microphone and shouts, "Congress, do something now. End gun violence."

Via FS1 pic.twitter.com/7WH4PA08cs — Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 5, 2019





To reakcja na dwie strzelaniny, do jakich doszło w weekend w Stanach Zjednoczonych. W sobotę w El Paso w stanie Teksas z rąk szaleńca zginęło 20 osób w sklepie Walmart. Dzień później krajem wstrząsnęła kolejna tragedia. Inny morderca wyciągnął broń w miejscowości Dayton w Ohio i zabił dziewięć osób.

32-letni Bedoya pochodzi z Weston na Florydzie, znajdującego się o 27 minut drogi samochodem od szkoły średniej im. Marjory'ego Stonemana Douglasa w Parkland, w której w 2018 roku także doszło do strzelaniny. Zginęło wtedy 17 uczniów.

Słowa nic nie znaczą

Również dzień przed meczem piłkarz wyraził na Twitterze swój stosunek do liberalnej polityki dotyczącej broni palnej w Stanach Zjednoczonych.

"Widzę więcej kondolencyjnych i modlitewnych bzdur. Słowa bez czynów są bezwartościowe. Wychodzi na to, że amerykańskie społeczeństwo staje się dystopią" - napisał.



Seeing more thoughts and prayers bullshit.

Words without actions are just worthless. America, it seems, is becoming a dystopian society.

Do something!!! Enough!!! — Alejandro Bedoya (@AleBedoya17) August 4, 2019





Jeden z użytkowników Twittera zapytał o to, jak Bedoya wyobraża sobie rozwiązanie problemu, na co ten odpowiedział: "Moglibyśmy zacząć od surowszych kontroli na samym wstępie, zwiększania ograniczeń w dostępie do broni (tzw. red flag laws), sporządzając rejestry sprzedaży broni, likwidując luki prawne przy pokazach broni oraz opodatkowując amunicję".

W tym roku w USA doszło już do 31 strzelanin, a statystyka ta obejmuje tylko te zdarzenia, w których zginęły minimum trzy osoby - podsumował dziennik "The Guardian".

Jesteśmy znieczuleni

Bedoya gra na pozycji ofensywnego pomocnika lub skrzydłowego. W drużynie narodowej rozegrał 66 meczów i zdobył dwie bramki. Wcześniej występował w Europie, m.in. w szkockich Rangers FC czy francuskim Nantes. Od 2016 roku reprezentuje barwy drużyny z Filadelfii reprezentuje od 2016 roku. To jego pierwszy profesjonalny klub w Stanach Zjednoczonych, z którymi czuje się coraz bardziej związany.

- To się znów zdarzyło, to jest jakiś absurd - nawiązywał do dwóch masakr w miniony weekend. - Nie będę w milczeniu wygodnie siedział i tego oglądał - mówił cytowany przez BBC Bedoya w pomeczowym wywiadzie. - W pierwszej kolejności jestem człowiekiem, a nie piłkarzem czy sportowcem. Mam dzieci. Nie mogę być jedynym, który ma takie odczucia. Coś trzeba zrobić. Doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy kompletnie na to znieczuleni. To jest wielki problem - podkreślił.