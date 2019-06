W jednym dniu stracił przyjaciela i wygrał Ligę Mistrzów. "Kocham Cię, bracie"

Niegdyś reprezentowali barwy Sevilli i chociaż między nimi było dziewięć lat różnicy, to dogadywali się znakomicie. Byli przyjaciółmi. Gdy w sobotnie popołudnie, w dniu finału Ligi Mistrzów, dowiedział się o śmierci przyjaciela, który zginął w wypadku samochodowym, poczuł ogromny smutek.

Łzy i radość

"Nie mogę w to uwierzyć. Będę za tobą tęsknić, tak wiele chwil przeżyliśmy razem. Wiele się nauczyłem od ciebie, Jose. Spoczywaj w pokoju, starszy bracie! Tak bardzo cię kocham! Jesteś świetny, gdziekolwiek jesteś" - napisał na Instagramie Moreno.



No me lo puedo creer gitano te voy a echar mucho de menos, tantos momentos juntos vividos He aprendido mucho contigo Jose. Descansa en paz hermanito Te quiero mucho !! Eres grande allá donde estés siempre!! Post udostępniony przez Alberto Moreno (@amplfc18) Cze 1, 2019 o 5:01 PDT





W Madrycie obrońca Liverpoolu cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych, ale podczas minuty ciszy kamery pokazały jak przeżył śmierć przyjaciela. Miał łzy w oczach.

To Reyesowi zadedykował triumf. Po finale z Tottenhamem wygranym 2:0 Moreno pokazał koszulkę z nadrukiem: "Kocham Cię, bracie".