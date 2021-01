Szalone liczby Luisa Suareza wyrzutem sumienia Barcelony

Po niedawnym rozstaniu z Diego Costą (rozwiązanie kontraktu) na barkach 33-letniego Urugwajczyka spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność. Dotychczas z zadań wywiązywał się znakomicie, nie inaczej było w niedzielę.

Skromna wygrana Barcelony z beniaminkiem FC Barcelona rok... czytaj dalej » Madrytczycy pokonali na wyjeździe Deportivo Alaves. Suarez w pierwszej połowie popisał się kluczowym podaniem przy trafieniu Marcosa Llorente, a w końcówce spotkania sam zdobył bramkę, jak się okazało na wagę wygranej 2:1.

Liczby lepsze od Kolumbijczyka

W tym sezonie zagrał w dwunastu meczach ligowych, to był jego gol numer dziewięć. W klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców ligi zrównał się z Gerardem Moreno (Villarreal) i Iago Aspasem (Celta). Urugwajczyk ma też w dorobku dwie asysty, co oznacza, że brał udział łącznie w jedenastu akcjach bramkowych swojego zespołu.

Jak wyliczyli statystycy popularnego serwisu Opta, to najlepszy pod tym względem start sezonu w wykonaniu jakiegokolwiek gracza Atletico w XXI wieku. Ostatnio podobnymi liczbami mógł pochwalić się Radamel Falcao. Kolumbijczyk na starcie rozgrywek 2011/2012 zaliczył w jedenastu meczach dziewięć bramek i miał jedną asystę.



11- Luis Suárez has been involved in 11 goals in his opening 12 games for @atletienglish in #LaLiga (nine goals & two assists), the best starting for a Atlético's player in this century, surpassing Radamel Falcao in 2011 (9+1). Quality#AlavesAtleti#AlavesAtletipic.twitter.com/Lt94Pmle7u — OptaJose (@OptaJose) January 3, 2021





Dobra dyspozycja Suareza przekłada się na wyniki całego Atletico. Po rozegraniu piętnastu spotkań piłkarze prowadzeni przez Diego Simeone są na pierwszym miejscu (38 pkt) z dwupunktową przewagą nad drugim Realem Madryt, który ma za sobą dwa mecze więcej.

Daleko za ich plecami jest też Barcelona, która latem pozbyła się Suareza lekką ręką (oddała go za darmo). Wicemistrzowie Hiszpanii zajmują piątą lokatę. W szesnastu spotkaniach uzbierali 28 punktów.

Pustka w Barcelonie

Jak na ironię, kataloński klub często krytykowany jest za brak skuteczności. Media odnotowały, że dziewięć goli to także cały dorobek ofensywnego kwartetu Barcelony (Griezmann, Dembele, Braithwaite i Coutinho).

"Jego odejście pozostawiło pustkę, którą teraz bardzo trudno wypełnić" - pisze dziennik "Sport"