"Najszybsza w historii". FIFA zaprezentowała piłkę na mundial

Michniewicz o byciu specjalistą do spraw beznadziejnych i...

Polska - Szwecja w finale baraży do MŚ 2022

Cudowny wieczór w Chorzowie. Polacy mają upragniony mundial Reprezentacja... czytaj dalej » Al Rihla jest czternastą kolejną piłką wyprodukowaną na mundial przez Adidasa. Jak napisano w komunikacie prasowym FIFY, "została zaprojektowana z myślą o osiąganiu najwyższych prędkości i jest najszybszą piłką w historii mundiali".

Piłka silnie inspirowana Katarem

- To oszałamiająca, zrównoważona piłka najwyższej jakości stworzona, by cieszyły się nią największe gwiazdy dyscypliny w Katarze, ale też amatorzy na całym świecie - stwierdził Jean-Francois Pathy, dyrektor marketingu FIFY.

Al Rihla, co z arabskiego oznacza podróż, inspirowana jest kulturą, architekturą, kultowymi łodziami oraz flagą Kataru. Odważne, żywe barwy na perłowym tle mają reprezentować kraj gospodarza mundialu.

Źródło: FIFA.com Polacy są już pewni udziału w mundialu

Piłka została zaprezentowana w środę, a przetestowały ją legendy futbolu Iker Casillas oraz Kaka w towarzystwie między innymi największych kobiecych talentów arabskiej piłki i młodych zawodników akademii piłkarskiej w Dausze.

Turniej w Katarze odbędzie się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Polska, która wywalczyła awans we wtorek, pokonując w Chorzowie Szwecję, jest jednym z 27 znanych już uczestników imprezy.



Every World Cup needs an iconic match ball pic.twitter.com/tyd22fFD0H — GOAL (@goal) March 30, 2022





Losowanie grup odbędzie się w piątek 1 kwietnia.



Uczestnicy MŚ 2022 - 27 z 32:



gospodarz - Katar



z eliminacji:



strefa azjatycka: Iran, Korea Południowa, Japonia, Arabia Saudyjska;



strefa europejska: Niemcy, Dania, Francja, Belgia, Chorwacja, Hiszpania, Serbia,

Anglia, Szwajcaria, Holandia, Polska, Portugalia;



strefa południowoamerykańska: Brazylia, Argentyna, Ekwador, Urugwaj;



strefa afrykańska: Ghana, Senegal, Maroko, Tunezja, Kamerun;



strefa północnoamerykańska: Kanada.