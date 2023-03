Drużyna Ronaldo przegrywała ze słabeuszem. Sędzia doliczył 12 minut i wtedy się zaczęło

Wyjątkowy gol, potem kolejne. Cristiano Ronaldo złamał kolejną barierę Cristiano... czytaj dalej » Odkąd występuje w Arabii Saudyjskiej, Portugalczyk chyba w żadnym meczu nie był tak zdesperowany. Chociaż próbował na różne sposoby - m.in. trzy razy z rzutów wolnych - nie był w stanie pokonać tego dnia Urugwajczyka Martina Campanę.

Zrobili to jego koledzy, ale zanim do tego doszło, gospodarze sensacyjnie od 17. minuty przegrywali z ostatnią drużyną w tabeli po golu Argentyńczyka Renzo Lopeza Patrona.

Doliczony kwadrans, trener rywali zareagował śmiechem

Taki stan meczu utrzymywał się bardzo długo, bo aż do trzeciej doliczonej przez sędziego minuty. Ten niespodziewanie doliczył ich aż dwanaście, choć ostatecznie wyszło z tego nawet piętnaście. Widząc arbitra technicznego podnoszącego tablicę z liczbą 12, trener Al Batin Zdravko Logarusić zaczął się śmiać.

Po końcowym gwizdku do śmiechu być mu nie mogło. Sygnał do odrabiania strat ekipie Al-Nassr dał w 93. minucie Abdulrahman Ghareeb. Gospodarze poczuli wiatr w żagle i poszli za ciosem. W 102. minucie prowadzenie dał im Mohammed Al-Fatil, a w 104. wynik na 3:1 ustalił Mohammed Maran. Coś, co wydawało się niemożliwe, stało się faktem.



Ronaldo tym razem zakończył mecz bez gola i asysty. Po sześciu rozegranych ligowych spotkaniach w lidze saudyjskiej ma osiem bramek i zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji strzelców. Liderem jest jego kolega z drużyny Brazylijczyk Anderson Talisca - 13 trafień.

Dzięki wygranej w 19. kolejce zespół Rudiego Garcii utrzymał dwupunktową przewagę w tabeli nad Al-Ittihad. Obie drużyny spotkają się już w czwartek.