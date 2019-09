Ogłosili transfer piłkarza i pomogli odnaleźć zaginionego chłopca

W letnim okienku transferowym AS Roma połączyła przyjemne z pożytecznym. Ogłaszając pozyskanie nowych piłkarzy, równocześnie przedstawiała sylwetki zaginionych dzieci z całego świata.

Filmy publikowane przez klub były podzielone na pół - z lewej strony przedstawiany był nowy piłkarz, z prawej poszukiwane dzieci. Kibice śledzący Romę w mediach społecznościowych mogli poznać ich nazwiska, miejsce zamieszkania i kontakt, gdzie należy się zwrócić z informacjami na temat zaginionych.

Roma pokazała, że bliskie są jej wartości społecznej odpowiedzialności biznesu. Sam pomysł nie jest jednak nowy. Inspiracją był teledysk zespołu Soul Asylum.

- Pomysł pojawił się, gdy przeczytaliśmy wiadomość o 25-leciu klipu do piosenki "Runaway Train", w którym przedstawiono zdjęcia i dane poszukiwanych. Autor teledysku Tony Kaye zaczerpnął pomysł z akcji, gdy na kartonach z mlekiem prezentowano twarze zaginionych amerykańskich dzieci - tłumaczył Paul Rogers, który odświeżył projekt w klubie ze Stadio Olimpico.

Zaadaptowany do nowoczesnych czasów pomysł zdał egzamin i udało się odnaleźć pierwszego z bohaterów społecznej akcji Romy.

Radosną nowiną klub podzielił się w poniedziałek. "13-letni kenijski chłopiec, o którego zaginięciu informowaliśmy przy okazji transferu Henricha Mchitarjana, został odnaleziony cały i zdrowy i jest już ze swoją rodziną" - poinformowała Roma, która na Twitterze tylko na włoskim koncie ma blisko dwa miliony obserwujących.