Wpadka Ajaksu. Półfinalista poprzedniej edycji wyrzucony z Ligi Mistrzów

Sytuacja w grupie H była prosta. Na zakończenie fazy grupowej Chelsea podejmowała Lille, które w pięciu poprzednich meczach ugrało ledwie punkt. W ciemno można było założyć, że londyńczycy wyjdą z grupy kosztem jednej z drużyn, które we wtorkowy wieczór spotkały się w Amsterdamie. Ajaksowi do awansu wystarczał remis. Valencia, przy zwycięstwie Chelsea, potrzebowała kompletu punktów.

W Londynie sytuacja wyjaśniła się błyskawicznie. W 19. minucie Christian Pulisic uruchomił na prawym skrzydle Williana, który rozprowadził jednego z obrońców i wyłożył piłkę na drugi-trzeci metr Tammy'emu Abrahamowi. 22-letni napastnik mógł tylko dostawić nogę, ale stojąc bokiem do bramki, strzelił gola efektowną piętką. W 35. minucie z rzutu rożnego Emersona głową na 2:0 podwyższył Cesar Azpilicueta i w Londynie skończyły się emocje. Co prawda w 78. minucie kontaktowego gola strzelił Loic Remy, ale wieczoru na Stamford Bridge to nie zepsuło.

Bez odpowiedzi pozostawało pytanie, kto awansuje z grupy jako drugi.

Wziął sprawy w swoje ręce

W pierwszym meczu Ajax gładko pokonał na wyjeździe Valencię 3:0. Teraz dodatkowo miał atut własnego boiska. W pierwszej połowie piłkarze Erika Ten Haga mieli większe posiadanie piłki i większą inicjatywę pod bramką rywali, ale w tej najważniejszej statystyce po pierwszej połowie górowali goście.

Trybuny w Amsterdamie ucichły w 24. minucie. Ferran Torres wypatrzył w polu karnym Rodrigo. Brazylijczyk mógł odegrać na pustą bramkę Carlosowi Solerowi, ale wziął sprawy w swoje ręce i z bliskiej odległości strzelił spektakularnie w okienko. Zaskoczony Andre Onana w bramce Ajaksu aż przyklęknął z wrażenia.

Przez całą drugą połowę piłkarze Ajaksu szukali złotego gola na wagę awansu, ale się go nie doczekali. Najlepszą okazję w 67. minucie zmarnował Hakim Ziyech, który w doskonałej sytuacji nie trafił czystą w piłkę.

W poprzedniej edycji Ligi Mistrzów rewelacja z Amsterdamu wyeliminowała w 1/8 finału Real Madryt, w ćwierćfinale Juventus, aż w półfinale w dramatycznych okolicznościach odpadła z Tottenhamem. Powtórki z rozrywki nie będzie, mimo że sędzia doliczył aż pięć minut, a w doliczonym czasie Ajax grał w przewadze zawodnika.

Wyniki 6. kolejki Ligi Mistrzów w grupie H:

Ajax - Valencia 0:1 (0:1)

Bramka: Rodrigo (24.)

Chelsea - Lille 2:1 (2:0)

Bramki: Tammy Abraham (19.), Cesar Azpilicueta (35.) - Loic Remy (78.)

Awans: Valencia (11 pkt), Chelsea (11 pkt)

Do 1/8 finału Ligi Mistrzów awansowały już: Paris Saint-Germain, Real Madryt, Bayern Monachium, Tottenham Hotspur, Manchester City, Juventus, Liverpool, Napoli, Barcelona, Borussia Dortmund, RB Lipsk, Olympique Lyon, Valencia, Chelsea. W środę o ostatnie dwa miejsca powalczą drużyny z grup C i D.