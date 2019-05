Moura superbohaterem. "Mam nadzieję, że zbudują mu pomnik" Po ostatnim... czytaj dalej » Tottenham w sytuacji był już krytycznej. Przed tygodniem, w pierwszym meczu półfinału, przegrał z gośćmi z Amsterdamu 0:1. W rewanżu stracił w pierwszej połowie dwie bramki. Nic nie zapowiadało tego, że coś w tej rywalizacji może się zmienić.

"Cieszę się, że żyję i mogłem doświadczyć czegoś takiego"

W studiu BT Sport śledzili to spotkanie Glenn Hoddle, Gary Lineker i Rio Ferdinand, wszyscy byli reprezentanci Anglii. Czas płynął, Tottenham atakował, doprowadził do remisu 2:2, po dwóch trafieniach Lucasa Moury. Sędzia doliczył pięć minut. Kończyła się ta ostatnia, Moura wpadł w pole karne i strzałem lewą nogą pokonał Andre Onanę po raz trzeci.



Eksperci zerwali się z miejsc, stracili nad sobą panowanie. Krzyk. Euforia. Szaleństwo.



"Jeżeli kochacie futbol, zrozumiecie te emocje" - napisał Ferdinand w mediach społecznościowych.



If u love football you’ll understand this emotion! Wow!!! #UCL#SPURS#AJAXpic.twitter.com/LpFPQ0Jhcd — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 8 maja 2019





Hoddle w barwach Tottenhamu występował przez 12 sezonów, kibicem tej drużyny jest od dziecka. W październiku ubiegłego roku przewrócił się w telewizyjnym studiu, potem poinformowano, że doznał ataku serca. Przeszedł operację. Po miesiącu opuścił szpital i wrócił do pracy eksperta.



- Glenn, jak się czujesz? - dopytywał Lineker po zwycięstwie londyńskiej ekipy, kiedy panowie nieco się uspokoili.

- Wszystko w porządku, nigdy nie byłem szczęśliwszy. Cieszę się, że żyję i mogłem doświadczyć czegoś takiego - oświadczył 61-latek.



La réaction de Steve Nash suite à la victoire de Tottenham pic.twitter.com/YTyOuV9ckw — The Daily Dunk (@dailydunkfr) 8 maja 2019





Wzruszeń nie brakowało i w innym studiu. Kanadyjczyk Steve Nash był gwiazdą NBA, dwa razy wybrano go na MVP sezonu zasadniczego. Ale piłka nożna to jego pasja, grał w nią w szkolnych drużynach, teraz bywa ekspertem w serwisie Bleacher Report. W środę został zaproszony do studia jako wielki kibic londyńczyków. Po trzeciej bramce dla londyńskiej ekipy Nash nie wytrzymał, popłakał się, ocierał łzy szczęścia. - Jestem fanem Tottenhamu, bo z tej dzielnicy pochodzą mój tata i świętej pamięci dziadek - tłumaczył swoje zachowanie.



Dla portalu Virgin Media Sport komentował ten rewanżowy półfinał były selekcjoner Irlandii Brian Kerr. On z padających goli ciszył się tak bardzo - poza wizją - że potok niecenzuralnych słów radości trzeba było wypikać. - Kiedy było 0:2 myślałem, że już po nich, musieli przecież strzelić trzy gole. Trzy! I strzelili, tego ostatniego w 95. minucie. Każdy kibic futbolu uwielbia takie sytuacje - mówił już po meczu, tym razem starannie dobierając słowa.