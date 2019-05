Moura superbohaterem. "Mam nadzieję, że zbudują mu pomnik"

Lucas Moura został bohaterem Tottenhamu, a niedawno nie chcieli go w PSG Gdy na początku... czytaj dalej » W Londynie, w ubiegłym tygodniu, Tottenham przegrał 0:1. W rewanżu, na Johan Cruijff Arena, do przerwy miejscowi prowadzili 2:0. Kto stawiał wtedy na gości?

A jednak. W drugiej połowie trzy bramki zdobył Moura, tę ostatnią, na wagę awansu, w minucie 95. - Nie da się przeżywać tego typu emocji bez futbolu - stwierdził Pochettino.

Moura: najlepsza chwila w życiu

Sam superbohater też mówił o emocjach. - Nie potrafię wyrazić tego, co czuję. Na pewno szczęście i dumę z kolegów. Daliśmy z siebie wszystko, jesteśmy rodziną. To najlepsza chwila nie tylko w mojej karierze, ale i w życiu - zapewniał Moura.

Nad zdobywcą hat-tricka rozpływał się jego kolega z drużyny Christian Eriksen. - Przy ostatnim golu nie było już mowy o żadnej taktyce. Tylko serce plus Lucas Moura. Mam nadzieję, że zbudują mu w Anglii pomnik - mówił 27-letni pomocnik, były piłkarz Ajaksu. Przyznał, że jego drużynie dopisało w środowy wieczór szczęście. - To był szalony mecz. W przekroju dwumeczu to oni grali lepiej, ale my stworzyliśmy więcej okazji. Współczuję im - oświadczył.

W wielkim finale, zaplanowanym na 1 czerwca, Tottenham zmierzy się w Madrycie z Liverpoolem. The Reds we wtorek dokonali niemożliwego - po porażce 0:3 na Camp Nou rozbili na swoim terenie Barcelonę 4:0.

Źródło: PAP/EPA Tottenham wygrał w doliczonym czasie

Ajax Amsterdam - Tottenham Hotspur 2:3 (2:0).



Bramki: dla Ajaksu - Matthijs de Ligt (5), Hakim Ziyech (35); dla Tottenhamu - Lucas Moura trzy (55, 59, 90+6).



Pierwszy mecz: 1:0 dla Ajaxu. Awans: Tottenham.



Ajax: Andre Onana - Noussair Mazraoui, Matthijs De Ligt, Daley Blind, Nicolas Tagliafico - Hakim Ziyech, Donny Van de Beek (90. Lisandro Magallan), Lasse Schoene (60. Joel Veltman), Frenkie De Jong, Dusan Tadic - Kasper Dolberg (67. Daley Sinkgraven).



Tottenham: Hugo Lloris - Kieran Trippier (81. Erik Lamela), Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose (82. Ben Davies) - Victor Wanyama (46. Fernando Llorente), Moussa Sissoko, Christian Eriksen, Dele Alli - Lucas Moura, Heung-Min Son.